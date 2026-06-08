Sanremo, ultimo appuntamento di Nati per Leggere alla biblioteca Corradi: letture per bimbi 0-3 anni domani alle 10

Domani, martedì 9 giugno, si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo dedicato alle famiglie con bambini tra 0 e 3 anni nell’ambito del programma “Nati per Leggere”, progetto nazionale per la promozione della lettura precoce. L’incontro, dal titolo “Nati per una storia”, è in programma alle ore 10:30 presso la biblioteca civica ‘Corradi’ e proporrà letture ad alta voce pensate per avvicinare i più piccoli ai libri attraverso un’esperienza condivisa con i genitori.

Il progetto ha coinvolto nei mesi scorsi diverse famiglie del territorio, dopo la chiusura del ciclo dedicato alla fascia 4-6 anni, e si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della lettura in età prescolare. All’interno della biblioteca civica “Corradi”, nella sala ragazzi “Antonio Rubino”, sono stati allestiti spazi specifici per i bambini con tappeti, cuscini, poltrone e scaffali bassi, pensati per favorire autonomia e familiarità con i libri. Tra gli obiettivi dell’iniziativa figurano l’incremento dell’offerta libraria per la prima infanzia, la promozione della lettura condivisa e l’organizzazione di momenti di sensibilizzazione rivolti a bibliotecari, pediatri, operatori sociosanitari, volontari e famiglie.

“La biblioteca è ormai divenuta un punto di riferimento per genitori con bambini piccoli, offrendo spazi e materiale adatto alle diverse fasce di età, incoraggiando la lettura condivisa” ha dichiarato l’assessore alla cultura Enza Dedali, sottolineando come il progetto favorisca anche lo scambio tra famiglie e la socializzazione. “Attraverso la lettura, il gioco e l’esplorazione dei libri, si vogliono stimolare le prime competenze linguistiche e narrative dei bambini. Questo progetto ha consentito di creare occasioni di incontro e confronto tra i genitori, favorendo lo scambio di esperienze e la socializzazione, anche con il supporto di figure professionali”.

Tutte le attività sono gratuite fino a esaurimento posti. Per partecipare è possibile prenotarsi via email all’indirizzo biblioteca@comunedisanremo.it oppure telefonando al numero 0184/580723.