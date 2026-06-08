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Eventi | 08 giugno 2026, 09:28

Sanremo ospita per la prima volta le Finali Regionali LIPS: la poesia performativa conquista Piazza Santa Brigida

Sabato prossimo sette poeti da tutta Italia si sfideranno nel campionato della Lega Italiana Poetry Slam. Ingresso libero e giuria scelta tra il pubblico

Sanremo ospita per la prima volta le Finali Regionali LIPS: la poesia performativa conquista Piazza Santa Brigida

Per la prima volta nella sua storia, Sanremo ospiterà una tappa delle Finali Regionali della Lega Italiana Poetry Slam (LIPS), il campionato che ogni anno seleziona i migliori performer poetici del territorio nazionale. L'appuntamento è fissato per sabato alle 21 in Piazza Santa Brigida, con ingresso libero e gratuito. L'evento è organizzato dal collettivo culturale Sanremo Slam, formato da Elena Milano, Chiara Sabatini, Camilla Ceniccola e Letizia Zito, in collaborazione con Piña Social Club e Piña Mon Amour. Un importante traguardo per la giovane realtà sanremese, nata meno di un anno fa e già protagonista di numerose iniziative culturali sul territorio.

A condurre la serata saranno Elena Milano e Chiara Sabatini, che vestiranno i panni di Maestre di Cerimonia. Sul palco si alterneranno sette poeti e poetesse provenienti da diverse città italiane: Ancilla Bianchi, Andrea Bonomi, Domenico Cardinale, Antonio Di Lorenzo, Lorenzo Montanari, Valeria Nucera e Letizia Zito. Come da tradizione del Poetry Slam, i partecipanti dovranno rispettare tre semplici regole: testi originali, un tempo massimo di tre minuti e nessun accompagnamento musicale o costume di scena. Solo parole, voce e presenza scenica. A decretare il vincitore sarà una giuria popolare estratta direttamente tra il pubblico, elemento che rende ogni sfida unica e partecipata.

Ad arricchire la manifestazione saranno inoltre il servizio bar e catering curato dal Piña Social Club e la copertura fotografica affidata alla professionista Miriam Mercurio. Nato con l'obiettivo di riportare la poesia tra le persone, fuori dai contesti accademici e dentro gli spazi della socialità, il Poetry Slam è oggi una delle forme più coinvolgenti di espressione poetica contemporanea. Un format che unisce scrittura, oralità e performance, trasformando il pubblico in parte integrante dello spettacolo. Come ricordano gli organizzatori, «a uno Slam non si può assistere, si può solo partecipare». Ed è proprio questa la filosofia che anima una serata destinata a portare nel cuore di Sanremo energia, parole e condivisione.

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