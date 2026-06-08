Davide Oldani torna a Sanremo: tre cene d'autore all'Europa Palace tra alta cucina e vista sul mare

Dopo il successo degli appuntamenti che hanno caratterizzato l'estate 2025, Davide Oldani torna protagonista all'Europa Palace di Sanremo con una nuova esperienza gastronomica d'eccellenza. Il primo appuntamento è fissato per il 21 giugno sulla suggestiva terrazza panoramica The RUFtop, affacciata sul Golfo di Sanremo, e segna l'inizio di "UnadiTre – Estate 2026", il format che vedrà protagonisti lo chef stellato e l'Executive Chef dell'hotel Alessandro Schiavon in tre serate speciali.

Dopo il debutto del 21 giugno, il progetto tornerà il 31 luglio e l'8 agosto, confermando una collaborazione che punta a valorizzare il meglio della cucina contemporanea italiana in una delle location più esclusive della Riviera. Dall'incontro tra Oldani e Schiavon nasce infatti un inedito menu a quattro mani, pensato per interpretare la cucina italiana contemporanea attraverso ingredienti stagionali, tecnica, equilibrio e una costante attenzione alla qualità della materia prima. Il percorso gastronomico si presenta come un vero e proprio racconto estivo, costruito su leggerezza, armonia e ricerca. Il mare incontra la terra, la tradizione dialoga con l'innovazione e ingredienti d'eccellenza vengono reinterpretati con uno stile essenziale e raffinato. Dai richiami mediterranei delle preparazioni vegetali alle sfumature più intense dei prodotti del mare e delle carni selezionate, ogni piatto è concepito per esaltare il gusto nella sua forma più autentica.

«UnadiTre nasce dalla volontà di offrire al pubblico un'esperienza gastronomica d'autore in una delle location più suggestive della Riviera, celebrando l'incontro tra l'alta cucina contemporanea e l'eccellenza dell'ospitalità». A fare da cornice agli eventi sarà The RUFtop, la spettacolare terrazza dell'Europa Palace sospesa tra il blu del mare e il profilo della Riviera ligure. Aperta quotidianamente a pranzo e, nei fine settimana, anche per aperitivi, cocktail e cene panoramiche, la terrazza propone un'esperienza che unisce cucina e mixology in un ambiente elegante e contemporaneo. Le tre serate si candidano così a diventare tra gli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate sanremese.

La cena è aperta al pubblico su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 0184 715000 oppure reservations@europapalace.it.