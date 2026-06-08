Sanremo accende l’estate 2026: festival, concerti e street music per consacrare la città capitale della musica

Sanremo punta con decisione sulla musica anche per l’estate 2026 e lo fa con una programmazione ricca di appuntamenti, concerti ed eventi diffusi che rafforzano ulteriormente il brand di “Sanremo Città della Musica”. La Giunta comunale ha infatti approvato due importanti delibere che confermano la volontà dell’amministrazione di investire nella cultura, nello spettacolo e nell’intrattenimento come leva strategica per il turismo e per la promozione del territorio. Tra gli eventi di punta spicca il nuovo “Sanremo Street Music Festival”, in programma il 3 e 4 luglio 2026, una manifestazione dedicata agli artisti emergenti jazz e blues che trasformerà il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il festival nasce in collaborazione con Open Stage, società già incaricata dal Comune della gestione della piattaforma digitale per gli artisti di strada, e rappresenta uno dei progetti simbolo della nuova visione culturale dell’amministrazione.

L’iniziativa porterà a Sanremo nove artisti selezionati attraverso una call nazionale gratuita: le esibizioni si svolgeranno in tre diverse postazioni nel cuore della città, tra via Matteotti e via Escoffier, mentre la finalissima del 4 luglio andrà in scena nei pressi del Teatro Ariston. Il vincitore potrà accedere direttamente al contest di Area Sanremo, esibirsi al Portanuova Music Fest e partecipare alla finale di UnoJazz & Blues 2026 al Teatro del Casinò. La Giunta ha approvato anche un fondo da 2mila euro destinato alle esigenze tecnico-logistiche della manifestazione, inserita nel più ampio calendario estivo già finanziato dall’amministrazione. Ma il “Sanremo Street Music Festival” è solo uno dei tasselli di un’estate che si annuncia particolarmente intensa. Con una seconda delibera, infatti, Palazzo Bellevue ha dato il via libera al Programma artistico della Festa della Musica e degli Eventi Estivi 2026, che prevede una spesa complessiva di oltre 338mila euro IVA compresa per appuntamenti in programma da giugno a settembre.

Il piano conferma la forte vocazione musicale della città con una lunga serie di eventi, concerti serali e spettacoli dal vivo destinati sia ai residenti sia ai tanti turisti attesi durante la stagione estiva. Centrale sarà ancora una volta l’area di Pian di Nave, individuata come sede principale dei grandi eventi musicali, già protagonista dell’approvazione di cinque importanti live show estivi affidati alla GNG Company. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di consolidare il ruolo di Sanremo come capitale italiana della musica non soltanto durante il Festival della Canzone Italiana, ma lungo tutto l’arco dell’anno. Le delibere richiamano infatti le linee programmatiche di mandato che puntano sulla valorizzazione del turismo, sull’innovazione culturale e sulla crescita dell’immagine della città attraverso eventi capaci di generare indotto economico e attrattività.

Nel programma estivo trovano spazio anche numerose iniziative promosse da associazioni, circoli e realtà del territorio, con una proposta ampia che unisce musica, spettacolo, cultura e intrattenimento diffuso. Una strategia che mira a trasformare Sanremo in un vero laboratorio permanente di eventi e performance artistiche. Con il calendario 2026, dunque, Sanremo rafforza la propria identità musicale e si prepara a vivere un’estate all’insegna dei concerti, della creatività e dello spettacolo dal vivo, offrendo un cartellone capace di coinvolgere pubblici diversi e di animare la città per tutta la stagione turistica.