A Sanremo l'incontro letterario “Sarà vera memoria quando la verità verrà alla luce”: libri, testimonianze e dibattito

Sabato 13 giugno, alle ore 16, presso la Sala della Federazione Operaia di Sanremo, si terrà la conferenza dal titolo “Sarà vera memoria quando la verità verrà alla luce”, un incontro letterario e culturale dedicato alla riflessione sui temi della memoria, della giustizia, dei diritti e della libertà di scelta. Nel corso dell'evento saranno presentate diverse opere che affrontano, da prospettive differenti, vicende umane e sociali di grande attualità.

Tra gli appuntamenti più attesi, la presentazione dei libri “Lisa. La giustizia svanita in un sogno” e “Le tre vite di Lisa”, alla presenza degli autori Maurizio Federico, dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, e Margherita Eichberg, architetto del Ministero della Cultura. Spazio anche a Marianna Canè, giornalista della trasmissione televisiva “Fuori dal Coro”, che presenterà il suo libro “Effetto avverso”, offrendo ai partecipanti l'opportunità di approfondire i temi affrontati nell'opera direttamente con l'autrice. A seguire sarà la volta di Lucia Canepa, attivista impegnata nella difesa dei diritti e della libertà di scelta, che illustrerà il volume “I Nessuno che fecero la storia”, dedicato alle storie di persone comuni che hanno lasciato un segno significativo nella società.

L'incontro sarà inoltre arricchito dall'intervento del dottor Mauro Mantovani, bio-immunologo, visiting professor in tossicologia ambientale e diagnostica infettivologica, docente di immunologia delle malattie autoimmuni, dei tumori e delle malattie infettive, che offrirà il proprio contributo scientifico ai temi affrontati durante il pomeriggio. A moderare la conferenza sarà l'avvocato Valeria Panetta, dell'associazione Arbitrium – Pronto Soccorso Giuridico per la tutela dei diritti inviolabili, che guiderà il confronto tra gli ospiti e il pubblico.

L'evento si propone come un'occasione di approfondimento e dialogo aperto, attraverso la presentazione di libri e testimonianze che intendono stimolare una riflessione sui temi della memoria collettiva, della ricerca della verità e della tutela dei diritti fondamentali.