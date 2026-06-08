Golf, solidarietà e inclusione sociale: successo a Castellaro per l’evento Lions a sostegno di “Cambio di Rotta”

Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà ha animato il Castellaro Golf Resort Hotel grazie all’evento benefico organizzato dal Lions Club Ufficiali d’Italia Sanremo e Alpi Marittime. Un appuntamento che ha saputo coniugare momenti di svago e aggregazione con un importante obiettivo sociale. I numerosi partecipanti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi per la prima volta al mondo del golf, sperimentando i rudimenti di una disciplina affascinante e ricca di tradizione. Tra curiosità ed entusiasmo, i neofiti si sono cimentati nei primi colpi di partenza, vivendo un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni.

«È stata una giornata piacevole, ricca di divertimento e risate, che ha però avuto un nobile scopo», ha dichiarato il presidente del club Costantino Dinielli, sottolineando il valore dell’iniziativa. Il vero successo della manifestazione risiede infatti nella sua finalità benefica. L’intero ricavato della giornata sarà destinato al service “Vento di Ponente – Cambio di Rotta”, un progetto di riabilitazione nell’ambito della salute mentale rivolto agli utenti del Centro di Salute Mentale di Bordighera. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio che hanno scelto di fare rete per promuovere inclusione e benessere. Accanto al Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia, capofila del progetto, partecipano ASL 1 Liguria, Croce Rossa Italiana – Comitato di Sanremo e l’associazione “Gli Amici di Colombo”.

L’obiettivo è favorire l’inclusione sociale, l’autonomia personale e il benessere psicofisico dei partecipanti, attraverso un percorso che si svilupperà nell’arco di un anno e sarà articolato in tre fasi. Tra le attività più significative previste dal progetto spicca una straordinaria esperienza terapeutica e formativa: un viaggio di cinque giorni a bordo di Nave Italia, il brigantino della Marina Militare gestito dalla Fondazione Tender To Nave Italia. Un’avventura che utilizza il mare e la vita di bordo come strumenti di crescita personale, responsabilizzazione e riscatto sociale. Gli organizzatori hanno infine rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all’evento, contribuendo con entusiasmo e generosità a sostenere un’iniziativa che rappresenta un concreto passo avanti verso una maggiore inclusione e attenzione alle fragilità del territorio.