Tuffo nella storia della musica e del progressive rock, workshop e guida all’ascolto a Vallecrosia al Mare

Si terrà, infatti, il workshop e guida all’ascolto “Rock Progressi - La storia del progressive rock” a cura del musicista e relatore Riccardo Sasso. Un evento aperto a tutti. "La guida all’ascolto si propone di condurre l’ascoltatore attraverso il percorso che ha portato alla formazione e alla canonizzazione di uno dei generi più importanti del rock moderno: il progressive rock" - fanno sapere gli organizzatori - "Dalle sperimentazioni della fine degli anni Sessanta all’esplosione del progressive 'classico', alle reinvenzioni degli anni Ottanta, fino ad arrivare alla nascita dei generi derivati degli anni Novanta e Duemila. La guida inquadrerà il progressive in una prospettiva storica e critico-analitica servendosi di quindici gruppi (e quindici album) seminali del genere, tramite l’ascolto e l’analisi di brani tipici del genere e la visione di materiale di repertorio, oltre ad interviste con alcuni membri del famoso gruppo italiano Museo Rosenbach e la registrazione di un’intervista inedita con il fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi".

Riccardo Sasso, classe 1990, è musicista, insegnante di musica e musicologo. Laureato in pianoforte e tastiere moderne al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, come pianista e tastierista ha lavorato e collaborato fra gli altri con Nek, Frankie Hi-NRG e Chiara Galiazzo (X Factor). E' autore di diverse conferenze a stampo musicologico, fra cui “Revolution 9” sulle innovazioni musicali dei Beatles e "La Linea Continua", sulle linee di continuità fra musica "colta" e musica popular, tutte presentate all'interno dell'Auditorium del Carmine del Conservatorio Arrigo Boito, con cui ha collaborato estensivamente in qualità di relatore. Dal 2008 al 2011 è stato moderatore del più grande forum italiano sui Beatles, nel quale si è occupato di vari lavori di ricerca, fra i quali stesura di un’analisi completa del corpus musicale del gruppo, diviso per canzoni (composizione, registrazione, uscita, organico del brano). Laureato anche in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo, nel 2018 ha pubblicato "L'immagine Mutante", una monografia sul regista David Cronenberg, presso l'editore a distribuzione nazionale "Falsopiano" di Alessandria, che è stata recentemente inclusa all'interno della Biblioteca del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) di Roma. Svolge l'attività di insegnante di pianoforte (classico e moderno), fisarmonica, teoria e armonia in diverse scuole della provincia di Imperia.