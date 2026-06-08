Tuffo nella storia della musica e del progressive rock, workshop e guida all’ascolto a Vallecrosia al Mare

La storia della musica al centro dell'evento previsto domenica 14 giugno alle 14.30, alle Industrie Musicali in via Roma 97, a Vallecrosia al Mare.
Si terrà, infatti, il workshop e guida all’ascolto “Rock Progressi - La storia del progressive rock” a cura del musicista e relatore Riccardo Sasso. Un evento aperto a tutti. "La guida all’ascolto si propone di condurre l’ascoltatore attraverso il percorso che ha portato alla formazione e alla canonizzazione di uno dei generi più importanti del rock moderno: il progressive rock" - fanno sapere gli organizzatori - "Dalle sperimentazioni della fine degli anni Sessanta all’esplosione del progressive 'classico', alle reinvenzioni degli anni Ottanta, fino ad arrivare alla nascita dei generi derivati degli anni Novanta e Duemila. La guida inquadrerà il progressive in una prospettiva storica e critico-analitica servendosi di quindici gruppi (e quindici album) seminali del genere, tramite l’ascolto e l’analisi di brani tipici del genere e la visione di materiale di repertorio, oltre ad interviste con alcuni membri del famoso gruppo italiano Museo Rosenbach e la registrazione di un’intervista inedita con il fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi".
La guida nasce all’interno della programmazione ufficiale del Conservatorio 'Arrigo Boito' di Parma nel 2018 all’interno del ciclo 'Il suono svelato', serie di guide all'ascolto organizzate dal Conservatorio rivolte a tutta la cittadinanza e agli studenti e approda nel ponente ligure ad Industrie Musicali grazie all’interesse del chitarrista e insegnante Riccardo Malan, con la collaborazione dei fratelli Andrea e Alessio Senis, che ospiteranno il workshop all’interno degli spazi del Rosenhouse Studio.
Riccardo Sasso, classe 1990, è musicista, insegnante di musica e musicologo. Laureato in pianoforte e tastiere moderne al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, come pianista e tastierista ha lavorato e collaborato fra gli altri con Nek, Frankie Hi-NRG e Chiara Galiazzo (X Factor). E' autore di diverse conferenze a stampo musicologico, fra cui “Revolution 9” sulle innovazioni musicali dei Beatles e "La Linea Continua", sulle linee di continuità fra musica "colta" e musica popular, tutte presentate all'interno dell'Auditorium del Carmine del Conservatorio Arrigo Boito, con cui ha collaborato estensivamente in qualità di relatore. Dal 2008 al 2011 è stato moderatore del più grande forum italiano sui Beatles, nel quale si è occupato di vari lavori di ricerca, fra i quali stesura di un’analisi completa del corpus musicale del gruppo, diviso per canzoni (composizione, registrazione, uscita, organico del brano). Laureato anche in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo, nel 2018 ha pubblicato "L'immagine Mutante", una monografia sul regista David Cronenberg, presso l'editore a distribuzione nazionale "Falsopiano" di Alessandria, che è stata recentemente inclusa all'interno della Biblioteca del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) di Roma. Svolge l'attività di insegnante di pianoforte (classico e moderno), fisarmonica, teoria e armonia in diverse scuole della provincia di Imperia.