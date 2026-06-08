Musica, teatro e arte a Ventimiglia: un successo il concerto benefico 'Ottoni e attori' (Foto)

'Ottoni e attori' animano il centro culturale San Francesco. E' stato un successo il concerto di beneficenza, a ingresso libero, andato in scena sabato sera nel centro storico di Ventimiglia.

Il concerto debutto del nuovo gruppo di Ottoni dell'Orchestra Filarmonica Giovani di Ventimiglia, diretti dai maestri Franco e Luigi Cocco, ha affascinato e intrattenuto i numerosi presenti. L'esibizione è stata intervallata dalla rappresentazione teatrale di Lorena Bonifetto e Marina Longo. E' stato, inoltre, possibile, nel corso della serata, ammirare le opere dei pittori Line Danielsen e Claudio Marciano. "Il nuovo ensemble nasce nel 2026 con l’obiettivo di valorizzare il repertorio dedicato agli strumenti della famiglia degli ottoni, mettendone in risalto la ricchezza timbrica, la versatilità espressiva e la forte capacità comunicativa" - fanno sapere gli organizzatori - "Composto da musicisti provenienti da esperienze bandistiche e orchestrali, il gruppo propone un programma musicale variegato che spazia dalla musica classica alle colonne sonore, dagli arrangiamenti contemporanei fino alle musiche della tradizione".

La serata, organizzata dal Comitato Pro Centro Storico con il patrocinio della Città di Ventimiglia e il supporto tecnico dell’Ufficio Manifestazioni, aveva anche uno scopo benefico. Le offerte raccolte saranno, infatti, interamente devolute all'associazione ISAH – Fondazione ONLUS Centro di Riabilitazione Polivalente, a sostegno delle attività di riabilitazione e inclusione sociale. "Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno assistito al concerto: la vostra presenza, il vostro entusiasmo e i vostri applausi hanno reso questa serata ancora più speciale" - dicono gli organizzatori - "Un grazie particolare va al Comitato Pro Centro Storico per l’organizzazione dell’evento, al presidente Sergio Pallanca per la disponibilità e il costante impegno nella valorizzazione del centro storico, all’Amministrazione comunale per il sostegno alle iniziative culturali che contribuiscono a promuovere il patrimonio artistico e sociale della nostra città e agli attori, Lorena Bonifetto e Marino Longo che ci hanno regalato un prezioso intermezzo teatrale. Eventi come questo dimostrano quanto la musica possa essere un prezioso strumento di incontro, condivisione e valorizzazione del territorio. Grazie a tutti e arrivederci ai prossimi appuntamenti!".