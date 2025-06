Sanremo: 'Spazio aperto' diventa la prassi, preoccupazione di residenti e alcuni Consiglieri per eventuali eccessi

In molti a Sanremo hanno espresso preoccupazione, anche quest’anno, per quella che fino al 2023 era una delibera annuale e che ora è diventata una prassi con l’inserimento nel regolamento. Stiamo parlando della pratica conosciuta come ‘Spazio aperto’, che consente agli esercizi commerciali di aumentare del 50% i propri dehors.

Grazie infatti all’azione portata avanti dalla Confcommercio, che gli anni scorsi si era fatta promotrice dell’iniziativa, sarà possibile ampliare gli spazi in concessione per i dehors per un totale di 180 giorni, spalmabili nel corso dell’anno. Il regolamento, modificato due anni fa, all’articolo 3 prevede questa possibilità e, quindi, non serve più l’intervento in sede di Giunta ogni anno, per approvare una apposita delibera. I commercianti, quindi, presentano la pratica una sola volta per 5 anni e possono ampliare i rispettivi dehors per 6 mesi l’anno.

Quale la preoccupazione di residenti e di alcuni Consiglieri comunali? Ovviamente riguarda l’eccessivo allargamento dei dehors stessi, che regolarmente veniva messo in atto da alcuni esercenti: “Siamo favorevoli – ci hanno detto – all’allargamento ma non si deve andare oltre a quanto concesso e servono controlli serrati e continui. Altrimenti si rischia l’anarchia, con l’impossibilità di transitare per i residenti ed i rischi per il difficile transito dei mezzi di soccorso”.

Una preoccupazione più che lecita, visto quanto è accaduto in questi ultimi anni, con luoghi della città dei fiori totalmente trasformati in dehors enormi e con residenti e non solo, costretti a chiedere il permesso per poter transitare o entrare a casa. Senza dimenticare chi si sposta con un passeggino o, ancora peggio per i portatori di handicap in carrozzella.

Abbiamo chiesto cosa pensa in merito l’Assessore al Commercio del comune di Sanremo, Lucia Artusi: “Ovviamente nel regolamento non sono previsti controlli o sanzioni in merito – ha detto – ma sicuramente chiederemo alla Polizia Municipale ed alle forze dell’ordine di intervenire regolarmente, per evitare le esagerazioni. Lavoreremo affinchè non si esageri”.

Andrea Di Baldassare, presidente di Confcommercio l’associazione che ha promosso ‘Spazio Aperto’ non ha dubbi: “E’ stata una mossa intelligente, quella del comune, per trasformare un abuso in un miglioramento dell’economia per la città. Un conto è riempire una via o una piazza con spazi chiusi, un altro è il nuovo regolamento. Ci sono momenti in cui un commerciante non può non aggiungere un tavolo, magari andando incontro ad una multa. Tutto questo, invece, si può svolgere nel rispetto delle norme”. Di Baldassare risponde anche a chi esprime le preoccupazioni: “Chi si lamenta può sicuramente chiedere un incontro alle associazioni di categoria e noi saremo ben disponibili a rispondere alle domande”. E poi sottolinea: “Il fatto di avere spazi in più porta il commerciante ad avere maggiori responsabilità. Oggi, dando una metratura concordata, magari l’esercente cerca di restare nei limiti equilibrando la domanda con l’offerta”.