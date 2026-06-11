Degrado spiagge di Sanremo, arriva la risposta dei gestori: "Area già ripulita, si è trattato di una svista prontamente risolta" (Foto)

In merito alla segnalazione pubblicata questa mattina sulle condizioni di un tratto di spiaggia libera compreso tra la Spiaggia Ventinove e la Baia Greca, i gestori dell'area desiderano fornire alcune precisazioni e rassicurare cittadini e turisti.

"Non appena abbiamo preso visione dell'articolo e verificato quanto segnalato, siamo intervenuti tempestivamente per ripristinare il decoro dell'area e rimuovere i materiali che erano rimasti depositati sull'arenile".

I responsabili spiegano come il problema sia stato causato da una mancata verifica in un punto particolarmente appartato del litorale: "Si è trattato di una svista. L'area interessata si trova in una zona meno visibile rispetto ad altri tratti della spiaggia e, durante le consuete operazioni di controllo e manutenzione, è saltata al nostro controllo. Una volta accertata la situazione, abbiamo provveduto rapidamente alla pulizia e alla sistemazione dell'area".

Secondo i gestori, l'episodio rappresenta un caso isolato che non riflette l'impegno quotidiano profuso nella cura del litorale. "Siamo consapevoli dell'importanza che le spiagge rivestono per l'immagine della città e per l'accoglienza di residenti e visitatori. Proprio per questo motivo prestiamo costante attenzione alla manutenzione degli spazi".

I responsabili sottolineano inoltre come l'intenzione sia quella di garantire condizioni decorose e sicure durante tutta la stagione estiva, continuando a monitorare il litorale affinché episodi simili non si ripetano.