Nuovi lampioni a San Martino, più efficienza e risparmio energetico ma i vecchi restano sul marciapiede

Sono stati sostituiti i lampioni nel primo tratto di Strada San Martino, un intervento che rientra nel piano di ammodernamento della rete pubblica e che dovrebbe garantire un significativo risparmio energetico, oltre a una maggiore efficienza dell'illuminazione stradale.

Se da un lato il rinnovamento degli impianti rappresenta un passo avanti per la città, dall'altro non sono mancate le segnalazioni da parte dei residenti. In particolare, i vecchi lampioni rimossi durante i lavori sarebbero stati lasciati sul posto, in prossimità del civico 20 di Strada San Martino. A evidenziare la situazione è stata Raffaella Rinaudo, che ha segnalato come, al termine dell'intervento, i pali dismessi non siano stati immediatamente rimossi dall'area interessata dai lavori: «Sicuramente i nuovi lampioni permetteranno un risparmio energetico notevole. Peccato che la ditta preposta ai lavori abbia abbandonato i vecchi lampioni in prossimità del civico 20».

Resta ora da capire se si tratti di una situazione temporanea legata alle operazioni di cantiere o se sarà necessario un ulteriore intervento per liberare completamente l'area dai materiali rimossi.