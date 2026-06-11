Sanremo: rifiuti abbandonati in via Capitan Pesante, un lettore "Serve un intervento deciso per restituire decoro alla strada"

"Desidero richiamare l'attenzione su una situazione che, purtroppo, si ripete con preoccupante frequenza in via Capitan Pesante. Alcune persone, residenti della zona e talvolta anche turisti che soggiornano negli alloggi presenti nella via, invece di conferire correttamente i rifiuti negli spazi predisposti, scelgono la soluzione più semplice e meno rispettosa: abbandonare i sacchetti dell'immondizia nei primi angoli nascosti che trovano lungo la strada". Interviene in questo modo il lettore F.S. che prosegue: "È difficile comprendere come, nonostante la presenza di numerose telecamere installate anche in questa area, non si riesca a individuare e scoraggiare comportamenti che compromettono il decoro urbano e la qualità della vita di chi rispetta le regole. Le eco-isole rappresentano certamente uno strumento utile, ma rischiano di rivelarsi insufficienti se non sono accompagnate da controlli efficaci e da adeguati provvedimenti nei confronti di chi persevera nell'inciviltà. Come si attribuisce a Galileo Galilei la celebre frase «Eppur si muove», a indicare che il progresso e la verità trovano comunque la loro strada, in questa vicenda si ha invece la sensazione che nulla si muova e che il problema venga tollerato troppo a lungo".

"Per questo auspico che le autorità competenti adottino iniziative più incisive, sia sul piano della prevenzione sia su quello sanzionatorio, affinché via Capitan Pesante possa tornare a essere una strada pulita e decorosa, così come molti cittadini la ricordano e desiderano continuare a viverla".