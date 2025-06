Sanremo: vandalo cerca di aprire senza tessera l'ecopunto di via Nino Bixio, senza senso civico 65% di differenziata sempre lontano (Foto)

Riusciremo mai ad avere davvero un senso civico ed una cultura del rispetto capace di farci arrivare ai risultati di raccolta dei rifiuti degni di un paese civile? Davvero difficile e lo sosteniamo da tempo, sia a Sanremo che in altre città.

Emblematico l’episodio accaduto questa mattina all’ecopunto di via Nino Bixio a Sanremo, all’intersezione con via Adolfo Rava. Si tratta del luogo dove possono conferire, attraverso una apposita tessera magnetica le cosiddette utenze ‘non domestiche’, ovvero bar e ristoranti che, autonomamente possono getta l’immondizia differenziata.

Nella foto vediamo lo stratagemma utilizzato da un uomo che inquadriamo come ‘conferitore non ufficiale’, che tenta di eludere il sistema di accesso (analogo principio delle ecoisole) con un gancio per aprire lo sportello di entrata agendo sul pulsante di emergenza posto sul lato interno.

Come considerare l’accaduto? Semplicemente come atto di vandalismo, come accade sistematicamente in diverse strade dell’immediato entroterra (alcune volte anche in centro), spesso prese d’assalto da chi non vuole assolutamente gettare l’immondizia in modo corretto, buttando sacchetti di ‘rumenta’ senza differenziarli. O anche da chi non paga la Tari e, quindi, non ha accesso al ‘porta a porta’.

Senza dimenticare il fenomeno delle case vacanza, per le quali abbiamo testimonianze dirette di villeggianti ai quali i proprietari non spiegano come fare la differenziata e, anzi, dicono di buttare i sacchetti dove vogliono. Una situazione sempre critica, quella di Sanremo che, da circa 20 anni non riesce ad arrivare alla soglia del 65% di differenziata, tetto minimo per evitare di pagare ogni anno le regolari sanzioni all’Unione Europea.

E, naturalmente, in molti si lamentano di come viene gestito il servizio senza ottemperare a quello che è il minimo dovere civico di ognuno di noi. E stamattina in via Nino Bixio se ce ne era bisogno, il tutto è stato confermato.