Sanremo, "ritardi e cattiva gestione nei lavori ai giardini Regina Elena": la segnalazione

"In Italia la burocrazia è complessa e non è facile conoscere se e come ci sono state ulteriori proroghe da parte del Ministero delle Infrastrutture e se e come i soldi del PNRR sono stati sfruttati a pieno oppure se una parte dei costi finiranno nel bilancio del Comune, considerando che i lavori ai giardini Regina Elena sono in corso, anzi di corsa, visto che il limite teorico del 31 giugno è stato superato" - fa sapere un lettore e abitante a Sanremo, Andrea Chiarini.

"Ho, quindi, richiesto al Comune l'eventuale istanza formale di proroga dei termini di conclusione lavori e rendicontazione inviata dall'Amministrazione al MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); il Certificato di Ultimazione Lavori (CUL) relativo al lotto in oggetto, qualora sia stato formalmente emesso entro la data del 30 giugno 2026; le Determinazioni Dirigenziali relative a eventuali varianti in corso d'opera, perizie di variante o suddivisioni in lotti stralcio (cd. "spacchettamento") dell'appalto originario; il cronoprogramma aggiornato dell'intervento, comprensivo della data prevista per la fine del cantiere e la consegna definitiva dell'opera e, in ultimo, i quadri economici aggiornati, le variazioni di bilancio e le determinazioni di impegno di spesa da cui si evinca in modo chiaro la copertura finanziaria delle opere stralciate o non rendicontate al PNRR, specificando se la spesa per tali lavorazioni sia stata posta a carico del bilancio comunale (attraverso avanzo di amministrazione, accensione di mutui, entrate correnti o altre fonti proprie)" - mette in risalto - "Il tutto ovviamente in formato PEC e nei termini di legge. E considerando che in genere il comune non risponde, evidenziando i termini di legge per ottenere chiarezza sulla questione".

"A me interessa sapere, soprattutto, l'ultimo punto, ovvero se nonostante ci fossero i fondi del PNRR, visto i ritardi e la cattiva gestione del tutto, il Comune e, quindi, i cittadini di Sanremo non si trovino a dover sborsare anche 1 solo euro. In tal caso sarebbe evidente il danno erariale" - mette in evidenza - "Credo che ci siano altre situazioni simili ma non posso occuparmi di tutti i pasticci del Comune in relazione a dei lavori pubblici di cui sento da più parti, compreso a quanto pare un asilo. La mole è decisamente vasta".