Sanremo, la gratitudine della famiglia Cabutto ai medici della Chirurgia: professionalità, umanità e ascolto

"Desideriamo esprimere pubblicamente la nostra più sincera e profonda gratitudine al dottor Costante Federico, chirurgo del reparto di Chirurgia di Sanremo, per la straordinaria professionalità, la competenza e la grande umanità dimostrate nei confronti di nostra nipote e di tutta la nostra famiglia. In un momento particolarmente delicato, segnato da un intervento chirurgico d’urgenza complesso, abbiamo trovato non solo un medico preparato ed autorevole, ma anche una persona capace di ascoltare, rassicurare e accompagnare con sensibilità il percorso di cura. «Per noi è stato un punto di riferimento costante, presente e disponibile, capace di infondere fiducia anche nei momenti più difficili».

Un sentito ringraziamento va inoltre al dottor Giovanni Cenderello, anch’egli medico di grande valore, che con tempestività e attenzione ha individuato le terapie più adeguate per favorire la ripresa della paziente, contribuendo in modo determinante al buon esito del percorso post-operatorio. Desideriamo infine rivolgere un pensiero riconoscente a tutto lo staff infermieristico e alle Oss del reparto, che con dedizione, professionalità e gentilezza hanno assistito nostra nipote durante la degenza, dimostrando ogni giorno quanto il fattore umano sia fondamentale accanto alle competenze sanitarie. «Quando si incontrano professionisti di questo livello, è giusto far conoscere e valorizzare il loro impegno al servizio della comunità».

Con queste righe vogliamo semplicemente dire grazie a tutte le persone che, con il loro lavoro e la loro attenzione, hanno reso più sereno un momento di grande preoccupazione per la nostra famiglia.

Famiglia Cabutto