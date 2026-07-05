Sanremo, "schiamazzi notturni a Rondò Garibaldi": la segnalazione

"Come ogni anno a Rondo' Garibaldi a Sanremo, ogni domenica, siamo svegliati alle 5 del mattino da orde di giovani che fanno di tutto e di più: urlano e si prendano a bottigliate" - segnala un lettore e abitante di Sanremo stremato dalla situazione.

"Una situazione intollerabile che sta facendo saltare dal letto chiunque" - sottolinea - "Purtroppo, non c'è niente da fare, bisogna subire e basta. Ma che schifo di città é diventata?".

"Faccio notare che stamane, poco prima delle 6, sono giunte sul posto due volanti della polizia ma sono andate via dopo dieci minuti e così i giovani hanno ripreso indisturbati a fare tutto quel che si può per disturbare la quiete pubblica. Un particolare ringraziamento va ai locali che contribuiscono a questo scempio" - afferma - "Non si può continuare così".