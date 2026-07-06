Sanremo: schiamazzi notturni a rondò Garibaldi "Non si colpiscano lavoratori e servizi per colpa di chi non rispetta le regole"

"Ho letto la lettera di un abitante di Rondò Garibaldi che lamenta, comprensibilmente, gli schiamazzi dei giovani che, dopo aver trascorso la serata nei locali, si ritrovano alle cinque del mattino sotto le finestre delle abitazioni, disturbando il riposo dei residenti. Comprendo perfettamente il disagio di chi è costretto a sopportare rumori e comportamenti incivili. Quello che, invece, non condivido è il tentativo di attribuire la responsabilità ai locali e alle attività commerciali che, a suo dire, favorirebbero questa situazione".

E' la lettera di A.P., inviata alla nostra redazione dopo le lamentele di un lettore per gli schiamazzi notturni: "Ora che è stata imposta la chiusura nelle ore notturne, fino alle sette del mattino del supermercato di corso Garibaldi - prosegue - mi chiedo: ce la prendiamo anche con chi si alza presto per andare a lavorare e garantire un servizio ai tanti cittadini onesti che hanno bisogno di trovare un'attività aperta? È possibile che la maleducazione di pochi debba ricadere, ancora una volta, su chi lavora con fatica, nel rispetto delle regole, e su tutti quei cittadini che si comportano civilmente? La soluzione non può essere quella di chiudere tutto e ridurre i servizi. Al contrario, occorre individuare strumenti efficaci per sanzionare chi disturba la quiete pubblica, intensificare i controlli e far rispettare le norme, senza penalizzare chi svolge il proprio lavoro con serietà e onestà".

"In una città come Sanremo - termina - trovare un equilibrio tra il diritto al riposo dei residenti e il diritto di lavorare e offrire servizi è possibile, ma richiede interventi mirati verso chi sbaglia, non provvedimenti generalizzati che finiscono per colpire le persone corrette".