Amianto e rifiuti pericolosi lungo la strada Ceriana–Bajardo': la denuncia con foto di un residente

La segnalazione arriva da Peter, cittadino inglese che ha scelto l’entroterra ligure per trascorrere la propria vecchiaia “in serenità”. Ogni giorno percorre la strada che collega Ceriana a Bajardo, un tratto immerso nel verde che, da tempo, convive però con una situazione di degrado sempre più evidente.

Peter racconta di aver già denunciato un anno fa la presenza di rifiuti abbandonati nella zona indicata come Bestagno, documentando tutto con fotografie pubblicate da Sanremo News. Da allora, però, nulla sarebbe cambiato. Anzi: secondo il residente, la situazione sarebbe “degenerata”.

Lungo la strada sarebbero ora presenti bidoni di pittura contenenti sostanze infiammabili, tubi e fogli di amianto abbandonati sul terreno, oltre ad altre sostanze “sospette” visibili a chiunque transiti. Peter segnala anche lastre di Eternit coperte solo parzialmente da teli blu, una condizione che desta preoccupazione sia per l’ambiente sia per la salute pubblica.

«Mi chiedevo come fosse possibile che nessuno dicesse niente, ora capisco — scrive — forse qualcuno come me ha denunciato, ma le forze dell’ordine per un motivo o per l’altro si girano dall’altra parte. Peccato, la natura non merita tutto questo».

Una testimonianza che riporta l’attenzione su un problema noto e irrisolto, e che chiede risposte concrete da parte delle istituzioni competenti.

