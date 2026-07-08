Sanremo, decoro urbano e manutenzioni: un lettore segnala criticità e chiede maggiore attenzione per la città

Un lettore di SanremoNews ha voluto affidare alla redazione alcune riflessioni sullo stato del decoro urbano cittadino, condividendo le segnalazioni già arrivate da altri cittadini in merito alla manutenzione di strade e marciapiedi. Un intervento che nasce dal rapporto quotidiano con la città e dal desiderio di vedere Sanremo sempre più curata, accogliente e all’altezza della sua vocazione turistica. Nel suo intervento il lettore sottolinea l’importanza di una presenza costante sul territorio da parte degli amministratori e degli uffici competenti, auspicando un monitoraggio sempre più puntuale delle condizioni delle vie cittadine. "Chi vive la città ogni giorno si accorge delle piccole e grandi criticità – scrive – e sarebbe importante che queste esigenze venissero raccolte con attenzione".

Tra i temi evidenziati nella lettera ci sono le condizioni di alcune strade del centro e delle zone periferiche, con particolare riferimento alla necessità di interventi di asfaltatura più uniformi e di una maggiore attenzione nella fase di realizzazione e controllo dei lavori. Secondo il lettore, una programmazione più incisiva delle manutenzioni potrebbe contribuire a migliorare sensibilmente la qualità della vita dei residenti e l’immagine offerta ai visitatori. Un passaggio viene dedicato anche al confronto con altre realtà del territorio, citando il percorso di riqualificazione intrapreso da città vicine come esempio di come investimenti e progettualità possano trasformare il volto urbano. "La cura degli spazi pubblici – viene evidenziato – rappresenta un elemento fondamentale per una città che vuole continuare a essere attrattiva".

La lettera richiama inoltre l’attenzione sulla zona portuale, dove secondo il lettore sarebbero necessari interventi di sistemazione e valorizzazione di alcune aree, così come sulla situazione dello storico edificio della vecchia stazione ferroviaria. Un patrimonio che, nelle intenzioni espresse, potrebbe diventare un punto strategico per nuovi servizi dedicati ai cittadini e ai turisti. Un altro tema sollevato riguarda l’illuminazione di alcune zone cittadine, con particolare riferimento a piazza Cesare Battisti, dove viene auspicato un potenziamento dei punti luce per garantire maggiore sicurezza e una migliore fruibilità degli spazi nelle ore serali.

La richiesta finale è quella di una maggiore attenzione alla manutenzione ordinaria e alla cura quotidiana della città. "Sanremo ha grandi potenzialità – conclude il lettore – e proprio per questo è importante continuare a investire nel decoro urbano, perché anche questi aspetti contribuiscono a costruire l’immagine di una città turistica moderna e vivibile".