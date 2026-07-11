Sanremo, segnalazioni sul nuovo sistema delle multe: "Da chiarire alcuni aspetti della procedura digitale"

Arriva da un cittadino sanremese una segnalazione relativa al nuovo sistema di gestione e pagamento delle contravvenzioni adottato dal Comune di Sanremo. Il lettore ha voluto raccontare la propria esperienza dopo aver ricevuto una comunicazione riguardante una sanzione per divieto di sosta, sollevando alcune perplessità sulle modalità operative previste dalla nuova procedura digitale.

Secondo quanto riferito, la comunicazione ricevuta tramite raccomandata non conteneva il tradizionale modulo cartaceo per il pagamento della sanzione, ma un documento con le indicazioni necessarie per accedere alla piattaforma online dedicata. Un passaggio che, per alcuni cittadini, potrebbe risultare meno immediato, soprattutto per chi non ha particolare dimestichezza con gli strumenti digitali. "Abbiamo dovuto seguire diversi passaggi informatici – racconta il lettore –, utilizzando credenziali come SPID o carta d'identità elettronica e strumenti tecnologici necessari per completare la procedura". La segnalazione evidenzia quindi l'esigenza, da parte di alcuni utenti, di avere indicazioni sempre più chiare e facilmente accessibili.

La questione principale sollevata riguarda poi l'importo risultante al termine della procedura online. Il cittadino riferisce di aver riscontrato l'aggiunta di alcune voci di costo, tra cui 7 euro per l'istruzione della pratica e 17,84 euro per la riscossione, con un passaggio da un importo potenzialmente ridotto di 36,40 euro a una cifra complessiva di 61,24 euro. Il lettore chiede quindi chiarimenti sulla corretta applicazione delle riduzioni previste per il pagamento effettuato entro i cinque giorni dalla notifica. "Avendo ricevuto la comunicazione venerdì 9 e proceduto al pagamento il giorno successivo – spiega –, mi sono domandato se fosse possibile beneficiare della riduzione prevista".

La segnalazione si concentra dunque sulla necessità di rendere il nuovo sistema il più possibile semplice e trasparente per tutti gli utenti. L'obiettivo, secondo il cittadino, dovrebbe essere quello di garantire che le procedure digitali rappresentino un vantaggio concreto anche per chi deve effettuare il pagamento. "Un sistema informatico può certamente offrire maggiore rapidità ed efficienza – conclude il lettore –, ma è importante che rimanga facilmente accessibile e che siano ben comprensibili tutti i passaggi e le eventuali spese previste".