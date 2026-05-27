Ventimiglia, ultimo appuntamento con “Non solo Albintimilium”: focus sulla storia dell’Officina del Gas

Si chiude oggi pomeriggio il ciclo di conferenze “Non solo Albintimilium - Incontri all’Antiquarium”, il percorso culturale nato per approfondire la conoscenza della città romana e del territorio circostante sotto il profilo storico, geografico e archeologico. L’ultimo appuntamento è in programma alle ore 16 presso l’Area Archeologica di Nervia, con un incontro dedicato alla “Storia dell’Officina del Gas a Ventimiglia”, tema che permetterà di riscoprire un importante capitolo della memoria industriale e urbana della città.

A intervenire saranno Giovanna Rosso del Brenna dell’Università di Genova e Stefano Costa della SABAP Liguria, che guideranno il pubblico in un approfondimento storico e documentale legato all’antica officina del gas e al suo ruolo nello sviluppo cittadino. “Non solo Albintimilium” è stato ideato per ampliare lo sguardo oltre il solo sito archeologico romano, offrendo occasioni di riflessione sui diversi aspetti della storia del territorio intemelio, dalle origini antiche fino all’età contemporanea. La partecipazione all’incontro è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. Le conferenze si svolgono in presenza ma saranno successivamente rese disponibili anche in modalità asincrona sul canale YouTube della Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria.

Per i docenti iscritti sulla piattaforma SOFIA sarà inoltre possibile ottenere l’attestato di frequenza, previo superamento del test finale di apprendimento previsto al termine dell’incontro. Per informazioni è possibile contattare il numero 0184 25 23 20, scrivere all’indirizzo mail drm-lig.albintimilium@cultura.gov.it oppure consultare il sito ufficiale dell’Area Archeologica di Nervia.