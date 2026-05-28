Sanremo rilancia il turismo crocieristico: via libera alla Port Facility di Portosole per la stagione 2026

La Giunta comunale di Sanremo accelera sul turismo crocieristico e approva gli indirizzi per garantire la continuità degli sbarchi delle navi nella stagione 2026, nonostante l’indisponibilità del Porto Vecchio a causa dei lavori di riqualificazione in corso. L’amministrazione ha individua infatti nella struttura di Portosole la soluzione temporanea per accogliere i crocieristi che arriveranno in città il prossimo anno. Il provvedimento nasce dalla necessità di trovare un’alternativa alle banchine del Porto Vecchio, storicamente utilizzate per le operazioni di sbarco tramite tender delle navi ancorate in rada. L’area, interessata da un importante intervento in project financing, non sarà infatti più disponibile per questo tipo di attività.

Per questo motivo il Comune ha avviato interlocuzioni con la società CNIS Portosole Srl, che già dal 2022, durante il Festival di Sanremo, attiva una “Port Facility” temporanea attraverso la società Costamed Ship Services Srl. La struttura, secondo quanto evidenziato nella delibera, è conforme agli standard internazionali di sicurezza e “in grado di accogliere e gestire in modo efficiente sia le operazioni di attracco sia le procedure di imbarco e sbarco dei passeggeri”. Inoltre può ospitare anche navi di dimensioni superiori rispetto a quelle arrivate finora a Sanremo. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di rafforzare il mercato crocieristico cittadino, considerato strategico per lo sviluppo turistico ed economico del territorio, con ricadute anche sull’entroterra.

La convenzione sarà stipulata in via sperimentale per la sola stagione 2026 e riguarderà inizialmente le navi inserite nel calendario comunicato da Ca.Mar. S.r.l. per conto della compagnia britannica Marella Cruises Ltd, ma il progetto potrà essere esteso anche ad altre linee crocieristiche. Tra gli aspetti economici, il Comune ha previsto una quota di 2 euro per ogni passeggero presente a bordo, anche in caso di semplice transito. La richiesta, inviata il 19 maggio scorso alla compagnia, è stata formalmente accettata il giorno successivo. Nel testo si sottolinea inoltre che l’operazione consentirà di mantenere Sanremo nei circuiti delle grandi compagnie senza oneri economici diretti per Palazzo Bellevue.

La Giunta ha quindi demandato agli uffici competenti tutti gli atti necessari alla stipula della convenzione e ha dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile, vista la necessità di attivare la Port Facility già in vista del primo sbarco previsto dal calendario 2026.