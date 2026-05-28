“Sanremo può dire la sua con qualsiasi realtà del mondo”: Sindoni rilancia l’asse con Monaco tra turismo, cultura ed enogastronomia

“Sanremo e Montecarlo sono due tipi di città diverse, che non andranno mai in competizione”. È una visione chiara quella espressa dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni al termine della presentazione di “Cena a Palazzo” e del concorso internazionale “Cocktail Città di Sanremo 2026”, i due eventi che nelle prossime settimane uniranno la città dei fiori al Principato di Monaco attraverso enogastronomia, solidarietà e promozione territoriale.

Sindoni ha sottolineato come il rapporto tra Sanremo e Monaco non debba essere letto come una sfida tra territori, ma come un’opportunità reciproca di valorizzazione. “Monaco ha delle peculiarità, Sanremo le sue”, ha spiegato. “Noi piacciamo molto ai monegaschi e a noi piace andare a Monaco”. Secondo l’assessore, proprio questa diversità rappresenta uno degli elementi di forza del rapporto tra le due realtà. “Quando i monegaschi vengono a Sanremo possono partecipare a iniziative enogastronomiche, scoprire ricchezze culturali e ambientali che il Principato non ha, così come noi non abbiamo quello che hanno loro”.

Un ragionamento che si inserisce all’interno della strategia turistica che l’amministrazione sta cercando di costruire negli ultimi mesi, puntando sempre di più sulla valorizzazione delle eccellenze locali, del paesaggio, della cultura e dell’identità mediterranea della città. Nel suo intervento, Sindoni ha anche rilanciato l’ambizione di Sanremo nel confronto con le grandi realtà internazionali del turismo e degli eventi. “Penso che Sanremo possa dire la sua con qualsiasi realtà del mondo”, ha dichiarato. “Piano piano stiamo facendo un lavoro per migliorarla sempre di più”.

Parole che arrivano durante un progetto che punta proprio a rafforzare il legame storico tra Sanremo e Monaco attraverso appuntamenti di profilo internazionale come “Cena a Palazzo”, la serata charity organizzata a favore della Fondation Prince Albert II de Monaco, e il concorso di mixology “Cocktail Città di Sanremo 2026”, che avrà al centro il “Mescià”, drink simbolo del rapporto tra Riviera e Principato.