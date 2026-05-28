Sanremo: sabato prossimo torna la pulizia dei fondali del porto vecchio

Si svolgerà sabato prossimo, a partire dalla mattina alle 7, la quattordicesima edizione dell’iniziativa dedicata alla pulizia dei fondali del Porto Vecchio di Sanremo, promossa dal Consolato del Mare di Sanremo, in sinergia con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. L’attività rappresenta ormai un appuntamento consolidato per la città e testimonia l’impegno concreto delle associazioni promotrici nella tutela dell’ambiente marino e nella sensibilizzazione della cittadinanza verso il rispetto del mare e del suo ecosistema.

Alle operazioni prenderanno parte un subacqueo professionale di Sanremo, i militari del Nucleo Subacquei della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Genova, numerosi volontari del Consolato del Mare e dell’ANMI, oltre agli operatori della nettezza urbana messi a disposizione dal Comune di Sanremo, che anche quest’anno ha voluto garantire il proprio importante patrocinio all’iniziativa. Nel corso degli anni, l’attività ha consentito di recuperare dai fondali ingenti quantità di rifiuti, contribuendo concretamente alla salvaguardia dell’ambiente portuale e marino.

“Il nostro auspicio è che un giorno non sia più necessario fare questa attività: vorrà dire che i fondali saranno puliti, che l’ecosistema potrà ricrearsi florido e che l’uomo sarà diventato più responsabile e consapevole nei confronti del nostro pianeta”, dichiarano il Presidente del Consolato del Mare, avv. Gianluigi Davigo, e il Presidente dell’ANMI, Ammiraglio Giuseppe Bonelli. L’iniziativa si conferma così non soltanto un’importante operazione ambientale, ma anche un significativo momento di collaborazione tra istituzioni, associazioni, volontariato e cittadini, uniti dalla volontà di proteggere e valorizzare il mare di Sanremo.