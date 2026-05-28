Sanremo, Festa della Repubblica: il programma degli eventi

In occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno il Comune di Sanremo ha predisposto il seguente programma delle celebrazioni:

ore 8.30: monumento ai Caduti – corso Mombello: alzabandiera

ore 15: monumento ai Caduti - corso Mombello: deposizione e benedizione della corona di alloro con l’accompagnamento della banda musicale Città di Sanremo. Onore ai Caduti

ore 15.30: Teatro dell’Opera del Casinò: Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intervento delle autorità

ore 16: presentazione del libro “Viva il Re! Viva la Repubblica! 2 giugno 1946. La storia e le storie di un voto” con il prof. Alfonso Celotto e l’avv. Giulia Guerrini

ore 16.45: Casinò: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo per la Festa della Repubblica, direttore Gudni Emilsson (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti)

ore 19: monumento ai Caduti – corso Mombello: ammainabandiera