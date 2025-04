Sanremo, prorogato il bando per l'assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione

E’ stato prorogato al 30 aprile il termine per integrare le domande relative al bando “assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione”.

“Nelle scorse settimane – spiegano dal Settore Ambito Sociale – abbiamo provveduto ad inviare i preavvisi per le domande che avrebbero portato al diniego, con le relative richieste di integrazioni. Dato il consistente numero di istanze improcedibili, abbiamo deciso di dare tempo sino al 30 aprile per poterle regolarizzare”

Le comunicazioni verranno inviate dall'indirizzo del comune (comune.sanremo@legalmail.it) al contatto e-mail utilizzato per inviare la domanda.

Pertanto è necessario che gli interessati monitorino la propria casella di posta elettronica per verificare di aver ricevuto la comunicazione e poter così riscontrare entro il 30 aprile.

Si allega l’elenco dei protocolli relativi alle domande per cui verranno inviati i preavvisi di diniego per verificare se il proprio protocollo sia presente in elenco: se non presente, significa che la domanda è procedibile e non è richiesto null'altro.

Per informazioni e per inviare le integrazioni documentali richieste contattare esclusivamente l'indirizzo mail "contributoaffitto@comunedisanremo.it"