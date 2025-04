Rsu 2025 pubblica amministrazione e scuola: la CGIL si conferma primo sindacato nell'Imperiese

Si sono concluse il 16 aprile le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nei settori della scuola, delle università e del pubblico impiego. Un appuntamento fondamentale per tutte le lavoratrici e i lavoratori, che riafferma il valore della partecipazione libera e democratica sancita dalla Costituzione.

La CGIL, con le sue categorie FLC (Scuola) e FP (Sanità, Funzioni Locali e Funzioni Centrali), ha affrontato questo appuntamento con il consueto impegno, confermandosi – per la quinta volta consecutiva – primo sindacato a livello provinciale nel pubblico impiego, totalizzando complessivamente oltre duemila voti.

FLC CGIL ha ottenuto un ottimo risultato nel comparto scuola, conquistando la fiducia di oltre mille elettori e attestandosi come sindacato più votato della provincia, con una percentuale di consensi intorno al 40%. Un dato che testimonia la fiducia nella rappresentanza sindacale e nell’impegno quotidiano a tutela della comunità scolastica.

Anche la FP CGIL ha registrato un importante incremento nel settore della sanità e degli Enti Locali. In particolare, nella ASL provinciale ha aumentato i voti di lista di oltre 100 preferenze, conquistando un ulteriore seggio RSU, negli Enti Locali si conferma primo sindacato nel Comune di Imperia con ottimi risultati nei Comuni principali della Provincia: Sanremo, Ventimiglia, Bordighera, Taggia e Diano Marina.

"La CGIL, unitamente a FLC e FP, accoglie questi risultati con orgoglio e profondo senso di responsabilità, rinnovando l’impegno per un’azione sindacale forte, inclusiva e radicata nei luoghi di lavoro. Un ringraziamento sentito va a tutte le persone che hanno reso possibile questo successo: candidati, scrutatori, componenti delle commissioni elettorali e volontari che hanno collaborato con passione e dedizione. Grazie duemila volte a tutte le elettrici e gli elettori della scuola, della sanità, dei Comuni e del pubblico impiego della provincia di Imperia per la fiducia riposta nella CGIL: un risultato che ci sprona a fare sempre meglio, al fianco di chi lavora ogni giorno per la tutela e il benessere della collettività".