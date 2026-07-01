Sanremo, al Boca Beach il confronto con l’On. Giovanni Donzelli: focus su immigrazione, sicurezza e territorio

Venerdì sera il Boca Beach di Sanremo ospiterà un incontro pubblico con l’onorevole Giovanni Donzelli, promosso come momento di confronto sui principali temi dell’attualità politica e sulle prospettive del territorio ligure. All’iniziativa prenderanno parte anche l’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Liguria, il senatore Gianni Berrino, coordinatore provinciale del partito per la provincia di Imperia, e l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

Al centro del dibattito ci saranno argomenti di stretta attualità come immigrazione, rimpatri e sicurezza, senza tralasciare le questioni legate allo sviluppo del territorio, alle prospettive della Liguria e alle sfide che interessano il Ponente. Come evidenziato dagli organizzatori, "l’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto con i rappresentanti istituzionali e con la classe dirigente del partito", con l’obiettivo di "mantenere un dialogo costante con il territorio, gli amministratori e i cittadini".

All’appuntamento sono attesi anche i coordinatori locali di Fratelli d’Italia, oltre a numerosi iscritti e simpatizzanti, che prenderanno parte al momento di dialogo con gli esponenti del partito. L’evento è a ingresso libero e gratuito ed è in programma venerdì al Boca Beach di Sanremo.