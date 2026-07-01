Ventimiglia, ratifiche variazioni al bilancio: approvate in consiglio comunale

Approvate in consiglio comunale a Ventimiglia due ratifiche di variazioni al bilancio.

La pratica sulla ratifica della variazione al bilancio n. 03/2026 adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale con deliberazione n. 94 del 19 maggio scorso, passa con otto voti favorevoli della maggioranza e cinque astenuti da parte della minoranza. "Siamo chiamati a ratificare la deliberazione della Giunta comunale n. 94 dello scorso 19 maggio. Si tratta della deliberazione numero 3, un atto fondamentale che muove cifre importanti" - dice l'assessore Milena Raco illustrando la pratica - "Parliamo di maggiori stanziamenti di spesa per un totale di 3.182.111,03 euro. Questo incremento di risorse non pesa sulle tasche dei nostri cittadini, è interamente finanziato da due canali: 2.053.961 euro e rotti da maggiori entrate previste e 1.128.149 euro e rotti dall'applicazione di quote dall'avanzo vincolato derivanti dal rendiconto 2025 che abbiamo già approvato. Sul fronte delle entrate abbiamo inserito a bilancio una serie di contributi strategici. Ognuno di essi ha una natura precisa e corrispondente a destinazione di spesa. Vorrei riassumere i punti principali di questa manovra che toccano i settori vitali del nostro territorio. Abbiamo per turismo e tutela del litorale un investimento sulla cura della nostra costa per la stagione in corso: 21mila euro per contributi regionali per la pulizia delle spiagge 2026 e 26.534,96 euro di contributo regionale per il ripascimento dei nostri litorali. Per quanto riguarda il sociale, scuola e famiglia rafforziamo i servizi ai cittadini più fragili e diamo supporto alle famiglie grazie all'incremento del fondo di solidarietà comunale e ai fondi ministeriali: 168.697,28 euro per aumentare i posti disponibili nei nostri asili nido; 44.894,17 euro per il potenziamento complessivo dei servizi sociali; 30.785,60 euro destinati specificamente al trasporto degli studenti con disabilità; 483.057,84 euro dal fondo ministeriale per la povertà 2026 per non lasciare indietro nessuno e 44.895,17 euro di contributo regionale per l'acquisto di libri di testo e materiale scolastico per i quali ogni anno rilasciamo una borsa di studio dagli uffici dei servizi sociali. Su cultura e integrazione troviamo 100mila euro di contributo ministeriale che ci permetterà di finanziare il restauro della cattedrale di Nostra Signora di Ventimiglia Alta, un gioiello del nostro patrimonio storico e 30mila euro per il progetto europeo Sconfinamenti che valorizza la nostra vocazione di terra di frontiera e di dialogo. Passiamo alle entrate virtuose e gestione delle risorse: 159.432,86 euro di quote non vincolate del fondo di solidarietà comunale 26; 163.772,69 euro derivanti da maggiori entrate per sanzioni stradali, commerciali e amministrative, che tradotto sono più legalità e sicurezza sul territorio; 68.189,28 euro recuperati dalla gestione pregrassa del demanio idrico e marittimo. Passiamo poi al servizio idrico e al personale: 32.726 euro incassati dalla liquidazione parziale del credito vantato verso la società partecipata Aiga Spa, somma che viene immediatamente reinvestita e destinata al conferimento in Rivieracqua Spa per dare così continuità e solidarietà alla gestione del nostro servizio idrico; 300mila euro per un'adeguamento tecnico dei capitoli dell'ufficio personale destinati alla liquidazione degli incentivi tecnici dei dipendenti del nostro ente, che portano avanti progetti e le opere pubbliche. Passiamo agli interventi per il territorio e la comunità, turismo e attrattività: investiamo ulteriori 20mila euro per potenziare il calendario delle manifestazioni turistiche 2026; alle politiche giovanili destiniamo 41mila euro in più al contributo comunale per la socializzazione dei nostri giovani, tanto è vero che dagli uffici dei servizi sociali è stato possibile attuare, sotto il mio indirizzo, un percorso di raccolta progetti per investire sui giovani e il bando risulta ancora aperto sul sito del Comune. Su ambiente e decoro stanziamo 23.613,98 euro come quota compartecipazione per la pulizia delle spiagge 2026 e 36mila euro per i servizi integrativi di igiene ambientale. Sui servizi cimiteriali aumentiamo di 41mila euro i fondi per le manutenzioni e le operazioni cimiteriali. Su gestione amministrativa e tecnica, incarichi e progettazione: garantiamo 100mila euro per opere, verifiche, collaudi e incarichi professionali esterni; per contenziosi copriamo 85mila euro per il rimborso di spese legali derivanti da sentenze sfavorevoli. Per efficienza energetica e mutui abbiamo effettuato variazioni compensative per ottimizzare la gestione delle utenze comunali e stanziato le somme necessarie per le rate dei mutui contratti lo scorso anno. Sulla gestione dei rifiuti e l'avanzo vincolato con la variazione 3 del 2026 applichiamo una parte importante dell'avanzo vincolato del rendiconto 2025 relativo all'ufficio dell'ambito rifiuti ventimigliese. Su economie Pnrr recuperiamo 259.885,87 euro dall'economia di spesa su una progettazione Pnrr. Su contributi provinciali applichiamo 546.687 euro derivanti da contributi provinciali accertati nel 2025 ma non ancora impegnati. Questa variazione di bilancio dimostra la capacità di questa amministrazione di intercettare fondi sovracomunali: europei e ministeriali e di renderli immediatamente concreti. Invito tutta l'aula a esprimere un voto favorevole alla ratifica di questo provvedimento".

La pratica sulla ratifica della variazione al bilancio n. 04/2026, adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale con deliberazione n. 112 dello scorso 9 giugno e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti degli articoli 42 e 175 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, è stata votata all'unanimità. "Si tratta di un atto puramente tecnico ma dal forte valore strategico per il nostro ente" - dice l'assessore Milena Raco illustrando la pratica - "L'operazione consiste nell'iscrizione a bilancio, sia in entrata che in spesa, di un importante finanziamento Pnrr ottenuto dai nostri uffici ed è pari a 76.908,80 euro. Nello specifico, parliamo di fondi per la digitalizzazione legati al sub investimento mirato allo sviluppo delle capacità e alla formazione strategica del personale. I benefici concreti della misura stanno nel fatto che l'impatto di questo finanziamento si ridurrà in tre vantaggi principali per il nostro comune: fascicolo virtuale del dipendente, ogni lavoratore comunale avrà un archivio digitale con tutta la sua storia professionale, protetto e sicuro nei server dell'ente; stop a tutta la burocrazia cartacea; addio alle lunghe e dispendiose ricerche dei vecchi documenti cartacei, in caso di trasferimento o mobilità da e verso altre amministrazioni; i dati saranno subito consultabili da altre istituzioni velocizzando i tempi della pubblica amministrazione. Le mie conclusioni sono che questo stanziamento non graverà di un solo centesimo sulle tasche dei nostri cittadini, tutte le risorse saranno rinvestite per continuare a digitalizzare i nostri uffici, a rendere servizi più rapidi ed efficienti. Ringrazio gli uffici comunali per la loro capacità di intercettare i fondi europei e, quindi, invito l'aula a votare favorevolmente anche questa ratifica".

"Abbiamo avuto dal funzionario in commissione risposte esaustive a questa pratica e dopo la relazione dell'assessore" - commenta il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "votiamo a favore".