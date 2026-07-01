Orientamenti Summer fa il pieno a Imperia: oltre 150 partecipanti alla tappa della biblioteca Lagorio

Oltre 150 persone hanno partecipato alla quinta tappa di Orientamenti Summer, ospitata alla biblioteca civica Lagorio di Imperia. L'iniziativa itinerante estiva, promossa da Regione Liguria in collaborazione con Università di Genova e Ufficio Scolastico Regionale, punta ad accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso di studi più adatto alle attitudini e alle aspirazioni dei ragazzi. L'elevata partecipazione conferma il crescente interesse verso un progetto che mette al centro l'orientamento scolastico e professionale, favorendo il confronto tra giovani, genitori, scuola, università e mondo del lavoro.

L'assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: «La straordinaria partecipazione registrata oggi a Imperia conferma quanto Orientamenti Summer sia diventato un punto di riferimento per studenti e famiglie nel loro percorso di crescita. Attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo investiamo in iniziative che mettono al centro i giovani, offrendo strumenti concreti per orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte che riguardano il proprio futuro».

Scajola ha quindi evidenziato come «l'entusiasmo e l'interesse dimostrati dai partecipanti testimonino il valore di un progetto capace di creare occasioni di confronto tra ragazzi, genitori, scuola, università e mondo del lavoro», ribadendo la volontà della Regione di continuare a sostenere percorsi di questo tipo. Soddisfazione anche da parte della vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro, che ha parlato di un risultato senza precedenti: «Siamo felici di constatare il quinto sold out consecutivo, confermando un avvio di Orientamenti Summer davvero da record e il grande interesse che l'iniziativa sta riscuotendo in tutta la Liguria».

La vicepresidente ha aggiunto che «sempre più famiglie scelgono di dedicare tempo all'orientamento dei propri figli, riconoscendone il valore in un momento decisivo del loro percorso di crescita», sottolineando l'obiettivo di offrire strumenti concreti e informazioni qualificate per aiutare gli studenti a valorizzare i propri talenti. Il tour prosegue ora con i prossimi appuntamenti: lunedì 6 luglio a Cairo Montenotte e, per il territorio imperiese, mercoledì 15 luglio a Dolceacqua. La partecipazione è gratuita, con iscrizione attraverso il portale dedicato di Orientamenti.