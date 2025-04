Il duo Baran-Repola apre la terza edizione di 'Camporosso in musica'

Nel commiato dell’ultimo appuntamento della scorsa stagione musicale Camporosso in Musica il sindaco Davide Gibelli si era detto molto soddisfatto della qualità offerta dalla rassegna e per la partecipazione costante di un pubblico numeroso e competente.

Quest’anno, l’Associazione Aquilone nell’organizzare la terza edizione di Camporosso in Musica, ha concentrato l’attenzione su ospiti, anche di caratura internazionale, pensando all’ampia platea degli amanti della musica di qualità del ponente ligure e della vicina Francia che hanno affollato gli appuntamenti nella cittadina della Val Nervia.

A conferma di ciò, domenica 6 aprile aprirà la rassegna Camporosso in Musica il duo violino e pianoforte composto da Volodymyr Baran e Luisa Repola.

Il violinista ucraino Volodymyr Baran, allievo di prestigiosi insegnanti come Tibor Varga, ha vinto concorsi e borse di studio in Europa e negli Stati Uniti. Ha suonato da solista con orchestre sinfoniche e formazioni da camera in Festival Musicali in Europa, Cina e Canada. Grazie alle sue competenze è stato nominato capo del dipartimento di musica presso l'International Leadership Academy (Pechino, Cina), CEO e Direttore Artistico del Malta International Music Competition®, della Central Academy of Arts del Malta International Violin, Bow and Guitar Making Competitions.

Luisa Repola, imperiese, docente di pianoforte presso l’I.C ad Indirizzo Musicale “N. Sauro”, ha iniziato giovanissima gli studi musicali, diplomandosi presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova e l’Accademia Musicale Pescarese. Dopo corsi di perfezionamento che l’hanno avvicinata a diversi generi e competenze musicali, ha svolto un’intensa attività concertistica in formazioni di musica da camera e come maestro accompagnatore di cantanti lirici. È pianista accompagnatrice del Concorso Internazionale “Rovere d'Oro” di San Bartolomeo al Mare.

Puntando proprio sulla loro poliedricità, i due artisti propongono il concerto “Dalla classica al Jazz”, un viaggio attraverso la musica barocca, classica, romantica, per arrivare alle colonne sonore, a Piazzolla e al jazz. I brani proposti, molto conosciuti, attraverso il dialogo continuo tra il violino e pianoforte, accompagnano il pubblico in atmosfere suggestive e coinvolgenti.

L’appuntamento con la terza edizione di Camporosso in Musica è per domenica 6 aprile alle ore 17.00 presso la Sala Tigli del Centro G. Falcone Viale Vittorio Emanuele 236 Camporosso. Ingresso libero.