Bordighera, concerto benefico per AISLA: sabato prossimo omaggio a Mozart all’ex Chiesa Anglicana

A Bordighera la musica incontra la solidarietà. Sabato alle 16.30, nella suggestiva cornice dell’ex Chiesa Anglicana di via Regina Vittoria 4, andrà in scena “Con La Musica Si Può”, evento musicale benefico organizzato a favore dell’AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Protagonisti del pomeriggio saranno Cristina Noris al clarinetto e Vitaliano Gallo al fagotto e chitarra, in un appuntamento che unirà arte, sensibilità e impegno sociale. A presentare l’iniziativa sarà Alberto Guglielmi Manzoni.

Il concerto sarà dedicato alle musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, nel 270° anniversario della nascita del compositore austriaco (1756-2026). Un omaggio a uno dei più grandi geni della musica classica, attraverso un repertorio capace di emozionare e coinvolgere il pubblico. “Con La Musica Si Può” si propone così come un momento di incontro e partecipazione, nel quale la cultura diventa strumento concreto di sostegno e vicinanza a chi affronta la malattia.

L’ingresso sarà libero, con la possibilità per i partecipanti di contribuire alla causa benefica sostenuta dall’evento.