Festival di Sanremo, il TAR conferma la gara: ANIMA esulta e rilancia sul modello integrato 2026–2028

Il gruppo consiliare ANIMA esprime soddisfazione per la sentenza del TAR Liguria che ha respinto integralmente il ricorso relativo alla procedura di affidamento dell’organizzazione e trasmissione del Festival della Canzone Italiana per il triennio 2026–2028. La decisione dei giudici amministrativi conferma la legittimità dell’operato del Comune di Sanremo, riconoscendo la correttezza dell’impostazione adottata dall’Amministrazione. In particolare, viene validata la scelta strategica di individuare un unico operatore capace di garantire l’integrazione tra organizzazione dell’evento e diffusione televisiva, considerata leva fondamentale per il successo e la rilevanza internazionale della manifestazione.

Nel comunicato, ANIMA sottolinea come “la sentenza rafforzi un modello organizzativo solido e coerente”, basato su una visione unitaria e su una forte capacità di diffusione mediatica. Il gruppo consiliare si è inoltre congratulato con il Sindaco Alessandro Mager e con l’Assessore Sindoni, evidenziando la guida amministrativa e la visione strategica dimostrate. Riconoscimenti anche agli uffici comunali per il lavoro svolto, definito professionale e competente. Un plauso particolare è stato rivolto al Segretario Generale Monica Di Marco e alle dirigenti Cinzia Barilla e Rita Cuffini, il cui contributo tecnico-amministrativo è stato ritenuto determinante per la solidità della procedura.

Secondo ANIMA, la pronuncia del TAR rappresenta un passaggio chiave perché rafforza il modello gestionale del Festival, confermandone la centralità per la promozione culturale ed economica del territorio. Il gruppo conclude auspicando che “alla luce di questo importante risultato si possa proseguire con determinazione nel percorso intrapreso”, puntando a valorizzare ulteriormente il Festival come asset strategico per la città di Sanremo.