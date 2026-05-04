Il TAR di Genova respinge il ricorso sul Festival di Sanremo: confermata la correttezza delle procedure

"Accogliamo con soddisfazione il pronunciamento odierno del TAR di Genova in merito al ricorso fatto sul Festival di Sanremo. Non avevamo dubbi sulla correttezza delle procedure - commentano il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l'assessore al turismo e alle manifestazioni Alessandro Sindoni - che abbiamo impostato insieme ai dirigenti del Comune di Sanremo e al nostro consulente legale. Grazie a questo pronunciamento favorevole possiamo concentrarci sulla prossima edizione del Festival di Sanremo, su cui siamo già al lavoro con Rai"
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