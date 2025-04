Sanremo: concerto dell’Orchestra Sinfonica per celebrare in musica il diritto di essere sé stessi e la forza della rinascita

Domani, sabato 5 aprile alle 18.00, il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Teatro dell’Opera del Casinò si aprirà con la prima assoluta “La Fenice” di Andrea Bagnato, uno dei giovani compositori selezionati per il progetto sinfonico contemporaneo 2025 della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

La musica di Andrea Bagnato esplora sonorità e tecniche nuove, pur mantenendo un legame con la tradizione e uno sguardo rivolto verso l’ascoltatore odierno. Della sua composizione “La Fenice” racconta: “Il brano esplora la figura della Fenice, simbolo di viaggio, misticità, morte e resurrezione. La sua storia è metaforicamente rappresentata attraverso un tema musicale ricorrente, che nel tempo rimane sempre riconoscibile, come un filo conduttore che accompagna l'evoluzione della sua esistenza ciclica ma vittima di sé stesso. Racconta di un continuo rinnovarsi, di una trasformazione che si nutre del passato per rinascere, senza mai perdere la sua essenza profonda. Il brano è ricco di liricità e momenti drammatici, alternati a punti di grande cantabilità fino a concludersi con un’apertura, un finale che suggerisce un nuovo inizio, un ciclo che continua oltre la fine”.

La serata proseguirà il "Concerto per violino op. 14" di Samuel Barber, prodigio musicale nato nel 1910 che raggiunse fama mondiale ma che dovette per tutta la vita combattere profonde battaglie interiori e sociali legate alla sua sessualità. A seguire Edvard Grieg con la sua rara Sinfonia in do minore, composta nel 1864, a soli 20 anni. Entrambe le composizione sono caratterizzate da una storia “controversa” che sarà illustrata dal professor Antonio Secondo dalle 17:30 nel corso di "Invito all’ascolto".

Alla direzione del concerto il M° Daniel Somogyi che nel 2012 si è aggiudicato il Reviewers’ Prize (premio della critica). La violinista solista ospite sarà la sedicenne Mariam Abouzahra, una giovanissima artista già premiata in numerosi concorsi che si è esibita in oltre 24 Paesi. Attualmente studia all’Università della Musica di Vienna con Dora Schwarzberg.

I biglietti sono disponibili online su www.sinfonicasanremo.it e presso la cassa del teatro (aperta un’ora prima dell’inizio):

Biglietto unico: 15 euro

Over 65: 10 euro

Giovani sotto i 25 anni: ingresso gratuito