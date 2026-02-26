Sanremo, febbre da finale: città già piena di turisti in attesa della terza serata (Foto)

La febbre del finale è già salita. A Sanremo l’atmosfera da ultimo weekend si è fatta sentire con un giorno d’anticipo: già da oggi la città si è riempita, con le vie attorno al Teatro Ariston e piazza Colombo letteralmente prese d’assalto.

Una crescita progressiva delle presenze che ha trasformato il centro in un fiume continuo di persone, tra fan, addetti ai lavori, curiosi e turisti arrivati per vivere dal vivo l’ultima parte del Festival di Sanremo.

Diversi i fattori che hanno contribuito all’afflusso anticipato. Da un lato gli scioperi nel settore dei trasporti, che hanno spinto molti a muoversi in anticipo per evitare disagi nei giorni cruciali; dall’altro l’atmosfera che si fa sempre più intensa man mano che ci si avvicina alla finale. Ma soprattutto c’è l’attesa per la serata delle cover, tradizionalmente tra le più amate dal pubblico.

La serata in programma questa sera rappresenta infatti uno dei momenti più attesi della settimana: oltre ai trenta Big in gara, arrivano in città altri artisti di alto livello, protagonisti dei duetti e delle reinterpretazioni. Un richiamo ulteriore per i fan, che sanno di poter assistere a esibizioni spesso sorprendenti e fuori dagli schemi.

Le zone attorno all’Ariston, come ogni anno, si confermano il cuore pulsante, ma anche piazza Colombo e le aree del Festival diffuso registrano un afflusso costante, tra dirette radiofoniche, eventi collaterali e incontri con il pubblico.

Il weekend conclusivo è ancora alle porte, ma Sanremo ha già cambiato ritmo. Le strade piene, i locali affollati e le attese davanti ai varchi raccontano una città che vive il suo momento clou. La finale è vicina, ma la festa è già cominciata.