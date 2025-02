Presenze turistiche in lieve calo a dicembre nella nostra provincia che è invece in crescita nell'intero 2024

Mese di dicembre negativo a livello provinciale per arrivi e presenze turistiche nell’imperiese. C’è il calo di Sanremo e, in modo marginale anche di Bordighera mentre nelle altre località la situazione è stabile per Imperia e in progressione per Ventimiglia e la zona del dianese.

Il trend annuale, invece, è positivo in chiave provinciale e altalenante a seconda delle località. Come sempre i dati sono quelli elaborati dalla regione Liguria e vengono stimati su tutte le strutture ricettive con un focus anche sulle città più rappresentative.

A livello provinciale si registrano 35.606 arrivi, pari all’1,10% in meno dello stesso mese del 2023 ma anche le presenze (109.419) scendono dell’1,51%. Sono gli italiani a calare, sia negli arrivi (-3,82%) che nelle presenze (-4,12) ma gli stranieri tengono galla l’imperiese, salendo del 4,11% negli arrivi e del 5,49 nelle presenze. Il trend annuale, invece, è positivo con 939.135 arrivi e 3,3 milioni di presenze, rispettivamente a +1,09% e +1,98%.

Passando alle singole città partiamo dalla regine delle località balneari, Sanremo, che però a dicembre fa segnare una flessione, piuttosto pesante negli arrivi. La città dei fiori vede nell’ultimo mese dell’anno un netto calo di arrivi italiani (-6,89%) riequilibrato dagli stranieri (+6,79%) mentre le presenze scendono complessivamente del 9,10%, soprattutto negli italiani, con vacanze quindi più brevi. Sul piano annuale, invece, numeri positivi: 325mila arrivi e 864mila presenze, pari a +2,32 e +10,62%. La fanno ancora da padrone gli stranieri che crescono di 16mila e 73mila unità nelle due rilevazioni.

Quindi Bordighera che, a dicembre cresce negli arrivi ma cala nelle presenze. E, come per il dato provinciale, sono gli stranieri che crescono, del 43,87% negli arrivi e del 43,59% nelle presenze. Un aumento di turisti che arrivano da fuori Italia che va a livellare il deciso calo di quelli ‘tricolori’ che scendono rispettivamente del 10,58% e del 18,07%. Il trend annuale della città delle palme, invece, è in decisa crescita: sono quasi 49mila gli arrivi e 181mila le presenze, per un aumento rispettivo del 6,58% e del 3,82%. Anche in chiave annuale sono degli stranieri le migliori performance (+15 e +11%) mentre rimangono sui livelli del 2023 gli italiani.

Molto bene anche Ventimiglia, sia a dicembre che nel computo annuale. Nell’ultimo mese dell’anno c’è solo il calo degli arrivi stranieri (-10,82%) ma gli italiani (+15,74%) consentono un saldo positivo. E’ invece negativo quello delle presenze (-10,60%) che, come Sanremo, denotato un numero inferiore di giorni di vacanza. Il totale annuale per la città di confine vede 72mila arrivi, pari al +4,95% e 212mila presenze (+9,20). Nel 2024 prevalgono gli italiani negli arrivi e gli stranieri nelle presenze.

A Diano Marina i numeri sono ottimi per il mese di dicembre ma, sul piano annuale il calo rispetto al 2023 è sensibile. L’ultimo mese dell’anno ha visto 3.400 arrivi e 24.481 presenze con un aumento percentuale dell’8,30% e del 16,53%. Anche per Diano boom di stranieri che salgono del 62,63% negli arrivi e del 58% nelle presenze. Anche gli italiani crescono: poco negli arrivi (+1,65%) ma più nelle presenze (+10,63%). E’ stato un 2024 comunque da dimenticare, visto che sono arrivati 166mila turisti (-4,26%) che hanno garantito 918mila presenze (-2,79%). Calo degli italiani (-9,50% e -4,52%) mente tengono gli stranieri (+3,74% e +0,28%).

E’ andata meglio a San Bartolomeo al Mare, che vede numeri in crescita sia per il mese di dicembre che nel complessivo 2024. Nell’ultimo mese dell’anno salgono anche qui gli stranieri, con +39,17% negli arrivi e +18,31% nelle presenze. Bene anche gli italiani (+9,08% e +4,67). Il total segna 2.500 arrivi (+13,09%) e 8.800 presenze (+6,04%). Il totale annuale consegna 78mila arrivi e 331mila presenze con due segni positivi (6,17 e 0,39%) e nuovamente gli stranieri a farla da padrone (un dato su tutti gli arrivi a +21%).

Ad Imperia, infine, dicembre negativo e 2024 in linea con l’anno precedente. Nell’ultimo mese dell’anno calo del 6,43% con italiani e stranieri sulla stessa linea negli arrivi. Lieve miglioramento per le presenze, che salgono dello 0,49%. Sul piano annuale i numeri sono discreti, con quasi 79mila arrivi (+2,91%) e 228mila presenze (+0,35%). Il tutto condito da un miglioramento in termini percentuali di stranieri che di italiani.