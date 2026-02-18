Sanremo: maxi incidente in via Padre Semeria con quattro veicoli e camion ribaltato: un ferito grave in elicottero (Foto e Video)

Grave incidente stradale, questo pomeriggio poco dopo le 13.30 in via Padre Semeria all’altezza del negozio Veneta Cucine. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolti quattro mezzi (tra cui uno scooter che era parcheggiato), due camion (uno ribaltato) ed un auto. Da una prima ricostruzione il camion che poi si è ribaltato avrebbe avuto un problema ai freni, scendo da una strada perpendicolare. Arrivato in via Padre Semeria si è scontrato con un altro furgone che era in marcia e, quindi, sono stati coinvolti anche un'auto.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, alcune ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Quattro i feriti, di cui uno grave, A.V. di 39 anni (ma fortunatamente non in pericolo di vita), per il quale è stato allertato l’elicottero che lo trasporterà al Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Dopo il trasferimento in ospedale è stato trasferito nel reparto di rianimazione. Gli altri tre feriti non hanno riportato gravi conseguenze e sono stati portati in ospedale al 'Borea'. Il traffico è stato momentaneamente fermato in entrambi i sensi per consentire i soccorsi.