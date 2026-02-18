La Federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista si unisce al dolore dei suoi cari per la scomparsa del compagno Roberto Moriani.
"Lo ricordiamo come un convinto militante comunista e internazionalista, come uno storico della Resistenza partigiana e dell’antifascismo. Ci mancherà il tuo argomentare lucido ma mai aggressivo, la tua presenza costante in lotte e manifestazioni, ma ci mancherà tantissimo anche il tuo sorriso, la tua gentilezza e discrezione. Caro Roberto , un forte abbraccio da tutti noi. Ci saremo per un ultimo saluto venerdì 20 alle 15 presso la camera ardente di Valle Armea".
Cronaca | 18 febbraio 2026, 13:58
La Federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista piange la scomparsa di Roberto Moriani
Rifondazione ricorda il compagno come militante lucido e appassionato, storico della Resistenza e figura gentile e discreta. L’ultimo saluto venerdì 20 alle 15 alla camera ardente di Valle Armea
