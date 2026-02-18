La Federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista piange la scomparsa di Roberto Moriani

La Federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista si unisce al dolore dei suoi cari per la scomparsa del compagno Roberto Moriani.



"Lo ricordiamo come un convinto militante comunista e internazionalista, come uno storico della Resistenza partigiana e dell’antifascismo. Ci mancherà il tuo argomentare lucido ma mai aggressivo, la tua presenza costante in lotte e manifestazioni, ma ci mancherà tantissimo anche il tuo sorriso, la tua gentilezza e discrezione. Caro Roberto , un forte abbraccio da tutti noi. Ci saremo per un ultimo saluto venerdì 20 alle 15 presso la camera ardente di Valle Armea".