Bordighera, nuovo sold out per “Fughe di Teatro”: al Golzi arriva “Totalmente incompatibili” di Nuzzo e Di Biase

Ancora sold out per la rassegna “Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera”, dopo il tutto esaurito di "Operaccia satirica" dello scorso 4 gennaio. Lo ha realizzato già da alcuni giorni lo spettacolo “Totalmente incompatibili”, che sarà in scena al Teatro Golzi di Bordighera domenica 25 gennaio (alle 18.00).

Con questo testo la rassegna, curata da Claudia Claudiano e Angelo Giacobbe, vira nella comicità nonsense e attualissima di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Sempre in contrasto, mai d’accordo, felicemente inadatti: la loro coppia esplora le differenze come fonte di forza, affrontando l’incertezza del presente con il sorriso e una buona dose di follia.

Dopo il grande successo di “Delirio a due” di Eugène Ionesco per la regia di Giorgio Gallione, che in due anni di tournée ha collezionato innumerevoli sold out in tutta Italia, Nuzzo e Di Biase tornano a teatro anche come autori, con uno spettacolo fortemente voluto che prende spunto dalla loro vita (anche di coppia) e dall’osservazione curiosa di quella degli altri.

Per Corrado Nuzzo e Maria Di Biase non valgono né il detto “chi si somiglia si piglia” e neppure “gli opposti si attraggono”, perché nulla li accomuna e tutto li allontana. Eppure, nonostante questo, da svariati anni continuano a stare insieme nella vita e in scena: perché? Perché amano le diversità, perché si sentono dei pesci fuor d’acqua, perché sono degli outsider, ma soprattutto perché con il loro disagio fatturano.

Con un metodo empirico consolidato questi due fini studiosi dell’animo umano cercheranno insieme al pubblico di codificare il presente, riducendo al minimo il confronto con il passato e la paura per il futuro.

Vittime come tutti dell’inciviltà digitale che semplifica il contenuto, asseconda la pigrizia, indebolisce la memoria, cercheranno nonostante tutto di privilegiare l’analisi rispetto al giudizio concedendosi il lusso di fermarsi un attimo e raccontare i disastri che vedono intorno a loro. Consapevoli che non si può ridere di tutto e di tutti, ma comunque convinti a provarci fino in fondo. In questo spettacolo troveranno un punto di accordo o resteranno totalmente incompatibili? Lo scoprirete solo a teatro.

Per “Totalmente incompatibili” si affiancano nuovamente alla coproduzione Agidi e Nidodiragno Produzioni.

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase da più di 20 anni lavorano in coppia: insieme hanno sperimentato e affinato uno stile comico molto personale ed originale che mette d’accordo un largo successo di pubblico con un’ottima critica, distinguendosi per l’uso di un linguaggio surreale che è diventato ormai il loro marchio di fabbrica. Come autori e interpreti spaziano dal teatro comico a quello drammatico, dall’esperienza radiofonica a quella televisiva e cinematografica.

La stagione 2025-2026 di “Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera” è una proposta firmata dalla direzione artistica di Claudia Claudiano e Angelo Giacobbe, con l'organizzazione operativa di CMC/Nidodiragno Produzioni, e realizzata grazie al supporto del Comune di Bordighera.

Successivo titolo in cartellone a “Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera” sarà domenica 8 febbraio (sempre alle 18.00) “Ti ho sposato per allegria”, la commedia dolceamara di Natalia Ginzburg, affidata all’interpretazione brillante di Giampiero Ingrassia.

