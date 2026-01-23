Sanremo, Casa Bontempi 2026 accende il Festival: tornano Bestiario Pop, Punkremo e il nuovo progetto solidale “Arcobalì”

Casa Bontempi si prepara a vivere un’edizione 2026 ricchissima di contenuti, confermandosi uno dei luoghi più dinamici e innovativi del Festival di Sanremo. Al centro della programmazione torna Bestiario Pop, il format ideato da Michele Monina insieme alla figlia Luccioola, che racconta la musica italiana fuori dalla comfort zone, tra ironia, profondità e sguardo pop. Interviste che diventano vere conversazioni, spesso a tavola, tra piatti veloci e domande scomode.

Ospite speciale di questa edizione sarà Selvaggia Lucarelli, collegata per portare il suo punto di vista diretto e mai accomodante, arricchendo il confronto e spingendo gli artisti oltre la classica promozione festivaliera.

Come da tradizione, all’ora di pranzo Bestiario Pop si sposterà in un set “apparecchiato”, dove artisti e protagonisti del mondo culturale si siederanno con Monina tra una portata e una domanda pungente. Negli anni sono passati da questo format nomi come Il Volo, Emma, Negramaro, Modà, Gabbani, oltre a figure del mondo dell’intrattenimento come Stefano Massini e i podcaster di Tintoria.

Accanto al Bestiario torna anche Punkremo – la musica che verrà, lo spazio dedicato agli emergenti e alle nuove generazioni, condotto da Etta Di Marco e Giorgieness, con il supporto editoriale di All Music Italia. Un format diretto, colorato, fatto di musica dal vivo, creator e community della Gen Z.

Grande novità 2026 è la collaborazione con Cioè, storica rivista teen: ogni giorno Casa Bontempi e Cioè produrranno un giornale cartaceo gratuito, distribuito in città, con news, pagelloni e posta del cuore. Un co-branding pop destinato a diventare oggetto da collezione.

Casa Bontempi ospiterà inoltre la presentazione ufficiale di Arcobalì, mascotte del progetto Coloriamo i Sogni, simbolo di inclusione e speranza. Con “Arcobalì – Un sogno da colorare” nasce un percorso itinerante dedicato a grandi e piccoli, pensato per regalare momenti di leggerezza e creare una catena solidale fatta di sorrisi. In collaborazione con Caritas, saranno donati ingressi agli eventi a persone in difficoltà.

L’edizione 2026 vivrà su più piattaforme: – Vale Tutto, canale e newsletter di Selvaggia Lucarelli – All Music Italia, riferimento per l’informazione musicale – Cioè / Panini, con edizioni speciali distribuite ogni giorno – I social di Monina, Casa Bontempi, Etta, Giorgieness – Partner streaming e creator digitali

Un ecosistema editoriale che amplifica ogni contenuto.

«Quest’anno Casa Bontempi diventa davvero il luogo dove andare a Sanremo durante il Festival» commenta Michele Monina. «Qui si sposta Bestiario Pop, qui cresce Punkremo, qui passano Big ed emergenti. Non so cos’altro ci si potrebbe aspettare».

Sulla stessa linea Andrea Ariola, amministratore unico di icom Spa, titolare dei brand Bontempi e Farfisa: «Sanremo è il luogo in cui la musica diventa patrimonio condiviso. Con Casa Bontempi celebriamo la nostra storia e rinnoviamo il nostro impegno verso le nuove generazioni, creando uno spazio dove tradizione e innovazione si incontrano».