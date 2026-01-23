 / Eventi

Eventi | 23 gennaio 2026, 11:46

"A Carnevale ogni gioco vale": musica, attività ed esibizioni al Resentello di Ventimiglia (Foto)

Festa di Carnevale proposta dal gruppo Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia in collaborazione con il Comune

&quot;A Carnevale ogni gioco vale&quot;: musica, attività ed esibizioni al Resentello di Ventimiglia (Foto)

Musica, giochi e divertimento. Il 21 febbraio dalle 14 al Resentello di Ventimiglia si terrà "A Carnevale ogni gioco vale".

In programma sono previsti attività per i più piccini, la grande pentolaccia, musica, esibizioni e il premio per il miglior costume.

Una festa di Carnevale proposta dal gruppo Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia in collaborazione con il Comune. "Vi aspettiamo sabato 21 febbraio a partire dalle 14 al Resentello per passare una giornata insieme tra giochi e divertimento!" - dicono gli organizzatori.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium