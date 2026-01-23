"A Carnevale ogni gioco vale": musica, attività ed esibizioni al Resentello di Ventimiglia (Foto)

Musica, giochi e divertimento. Il 21 febbraio dalle 14 al Resentello di Ventimiglia si terrà "A Carnevale ogni gioco vale".
In programma sono previsti attività per i più piccini, la grande pentolaccia, musica, esibizioni e il premio per il miglior costume.
Una festa di Carnevale proposta dal gruppo Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia in collaborazione con il Comune. "Vi aspettiamo sabato 21 febbraio a partire dalle 14 al Resentello per passare una giornata insieme tra giochi e divertimento!" - dicono gli organizzatori.