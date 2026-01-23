Santa messa e processione, Dolceacqua celebra San Sebastiano (Foto)

Dolceacqua celebra San Sebastiano. La comunità si riunirà domenica 25 gennaio per festeggiare il santo.

Alle 11.15 verrà celebrata la santa messa solenne nell'oratorio di San Sebastiano. Nel pomeriggio, invece, alle 15 è previsto il santo rosario mentre alle 15.30 si terrà la processione con la statua del santo per le vie del paese. Alla fine della cerimonia verrà offerto un rinfresco.

Oggi, il 23 gennaio, e domani, il 24 gennaio, alle 16.30 vi sarà, invece, l'esposizione del santissimo e il santo rosario con a seguire, alle 17, la celebrazione della santa messa in occasione del Triduo, iniziato ieri, in onore di San Sebastiano.