Sanremo: mancano ancora tanti mesi ma l’idea del Comune è di tornare alla filodiffusione nelle vie del centro

Manca ancora un anno ma, già adesso in comune si sta pensando ad una novità per le prossime festività natalizie. Si tratta di un ritorno al passato che tanto era piaciuto, sia ai commercianti che a residenti e turisti. Stiamo parlando della filodiffusione nelle vie del centro città, per creare l’atmosfera del Natale e delle feste.

Al momento è solo un’idea ma potrebbe diventare realtà per la fine del 2026 e, perché no, potrebbe essere realizzato un impianto che possa funzionare anche in altri periodi dell’anno. Alcuni anni fa era già stata sperimentata ed aveva raccolto importanti apprezzamenti. Ora, con le nuove tecnologie, sarà probabilmente più semplice approntarla e renderla funzionale per i diversi periodi dell’anno, a partire dal Natale.

Le vie interessate dovrebbero essere quelle più classiche, come via Matteotti e via Palazzo, quelle centrali e tra l’altro pedonali. Più difficile l’installazione nelle strade più trafficate, dove è più difficile diffondere musica. Come detto è al momento ancora un’idea ma, chissà che possa diventare realtà.