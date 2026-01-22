Ventimiglia, tradizione e comicità al teatro comunale: successo per il "Don Chisciotte"

Uno spettacolo senza tempo, capace di unire la grande tradizione a una comicità contemporanea e freschissima. Ha riscosso un grande successo il "Don Chisciotte. Tragicommedia dell’Arte" di Stivalaccio Teatro andato in scena domenica al teatro comunale a Ventimiglia.

"Il teatro comunale ha vissuto una magia rara" - dice l'Amministrazione comunale - "Michele Mori e Marco Zoppello sono stati maestri nell'improvvisazione ma la parte più bella è stato un pubblico veramente coinvolto e travolto che ha giocato con gli attori, ridendo dall'inizio alla fine. Grazie per aver riempito la sala di questa energia incredibile!".

Il prossimo appuntamento in teatro sarà domenica 1° febbraio con Enrico Galiano.