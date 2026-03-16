Sanremo, grande successo per lo spettacolo “Sarto per signora” al Teatro dell’Opera del Casinò

Max Pisu e Chiara Salerno accompagnati da Marco Belocchi, Giorgio Caprile, Cristina Sarti, Valentina Maselli, Tania Lettieri, Luca Negroni hanno divertito e affascinato il numerosissimo pubblico che ieri sera ha affollato il teatro dell’opera del Casinò di Sanremo.

Hanno interpretato con grande professionalità ed allegria il testo di Georges Feydeau:” Sarto per signora Tailleur pour dames” per la regia di Marco Belocchi. La pièce con i suoi vortici di bugie, stratagemmi, colpi di scena, equivoci esilaranti e situazioni rocambolesche dal ritmo frenetico ha regalato al pubblico momento di grande ilarità.

Prossimo appuntamento con la stagione teatrale del Casinò di Sanremo martedì 31 marzo ore 21.00 con l’esilarante “Contrazioni Pericolose” interpretato da Rocío Muñoz Morales Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta.