Sanremo, il Teatro Ariston riapre dopo il Festival: Bisio e Panariello inaugurano la stagione degli spettacoli

Dopo l’intensa settimana del Festival di Sanremo, il Teatro Ariston riapre le porte al pubblico e riparte con la stagione degli spettacoli dal vivo. A inaugurare la nuova fase del cartellone saranno due protagonisti amatissimi della scena teatrale e televisiva italiana: Claudio Bisio e Giorgio Panariello.

Il primo appuntamento è in programma martedì 24 marzo alle ore 21 con Claudio Bisio nello spettacolo “La mia vita raccontata male”, diretto da Giorgio Gallione e ispirato ai racconti dello scrittore Francesco Piccolo. Prodotto dal Teatro Nazionale di Genova, lo spettacolo si presenta come un originale viaggio tra autobiografia e racconto di formazione: un mosaico di ricordi, episodi e riflessioni che mescolano ironia e malinconia, raccontando inciampi, intuizioni e momenti decisivi della vita. I prezzi dei biglietti vanno da 44 a 39 euro per la platea e da 33 a 28 euro per la galleria, comprensivi di prevendita.

Il secondo appuntamento sarà invece sabato 28 marzo, sempre alle 21, con Giorgio Panariello che torna sul palco dell’Ariston con il nuovo spettacolo “E se domani”. In questo show l’artista immagina un ironico viaggio nel futuro dell’umanità: scelto per esplorare ciò che ci attende, Panariello si ritrova catapultato nuovamente nel presente e racconta al pubblico la sua surreale esperienza tra nuovi personaggi, aneddoti esilaranti, incursioni musicali e trovate tecnologiche. Il teatro diventa così una sorta di macchina del tempo in cui il pubblico viene accompagnato tra sogni, previsioni e paradossi. I biglietti per lo spettacolo hanno prezzi che variano dagli 80 ai 57,50 euro per la platea e dai 57,50 ai 40 euro per la galleria.