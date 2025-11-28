Sanremo: il Forte Santa Tecla ospita a mostra “Visione oltre la luce 2.0”

Dal 4 al 21 dicembre il Forte Santa Tecla di Sanremo ospiterà “Visione oltre la luce 2.0”, una mostra sensoriale che invita i visitatori a sperimentare l’arte in una dimensione nuova e inclusiva. L’iniziativa, promossa dalla UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni, propone un percorso al buio in cui l’assenza di luce diventa occasione per amplificare tatto e udito, trasformandoli nei principali strumenti di esplorazione ed emozione.

Ogni installazione è concepita per creare un rapporto unico con il pubblico, offrendo una percezione sensoriale in cui il buio non è una limitazione, ma una condizione che favorisce ascolto e attenzione. All’ingresso, i visitatori riceveranno una mascherina per gli occhi e un paio di cuffie: accompagnati da voce e suoni, saranno guidati verso le opere che si riveleranno progressivamente attraverso il contatto e l’ascolto.

Il percorso è arricchito da un sound design originale firmato dal professor Gianluca Verlingieri, coordinatore del dipartimento METS (Musica elettronica e tecnica del suono) del Conservatorio “Ghedini” di Cuneo. La voce narrante è quella di Claudia Ferrari, attrice e insegnante dell’Accademia del Teatro Toselli di Cuneo, mentre la parte interattiva è curata da Cristina Mercuri e la componente elettronica da Giorgio Taramasso. L’apertura ufficiale della mostra è prevista per il 4 dicembre alle ore 17.30.

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari: giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, con ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Accanto al percorso sensoriale, sono previsti due eventi collaterali. Il 13 dicembre alle 17.30 si terrà il concerto “Note di inclusione”, un’esibizione al buio del pianista Achille La Barbera, accompagnato dai maestri Renzo De Franceschi (fagotto) e Vittorio De Franceschi (clarinetto). Sempre il 13 dicembre, dalle 15.15 alle 18.30, e il 14 dicembre dalle 10 alle 13, nel piazzale di Ponente del Forte Santa Tecla, i medici specializzandi della clinica oculistica di Genova effettueranno screening oculistici gratuiti, un’iniziativa promossa dal Lions Club Sanremo Host.

“Visione oltre la luce 2.0” si presenta dunque come un’esperienza immersiva e inclusiva, capace di unire arte, musica e sensibilizzazione sanitaria, offrendo al pubblico un’occasione unica per scoprire il valore dei sensi oltre la vista e vivere la cultura in una prospettiva nuova e coinvolgente.