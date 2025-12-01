Vallecrosia rende omaggio a Oliviero Toscani: inaugurata la mostra fotografica collettiva di Controluce (Foto e video)

Vallecrosia rende omaggio al fotografo Oliviero Toscani. E' stata inaugura, ieri pomeriggio, nella sala polivalente, sul solettone sud, alla presenza dell'assessore Rosa Rosella Muratore e del consigliere comunale Marilena Piardi la mostra fotografica collettiva 'United colors of Oliviero', realizzata dall'associazione culturale e fotografica Controluce.

L'esposizione si potrà ammirare fino al 14 dicembre il martedì, il giovedì e la domenica pomeriggio dalle 17 alle 19. "In mostra vi è un'interessante carrellata di immagini realizzate da rappresentanti dell'associazione Controluce con macchine fotografiche o con uno smartphone. Le nostre immagini interpretano alcuni degli scatti più iconici di Oliviero Toscani" - fa sapere Gerry Salerno, fotografo e fondatore dell'associazione Controluce - "Il suo carattere diretto e a volte ruvido spesso ha fatto sì che molti non abbiamo capito la sua genialità, che va ben oltre l'aspetto fotografico. Di lui è stato detto che era un comunicatore, un provocatore e un educatore, può piacere oppure no, ma la sua grandezza è stata proprio quella di essere riuscito, con un linguaggio fotografico apparentemente semplice ma in effetti profondo e di rottura come un pugno allo stomaco, a far riflettere due generazioni su tutte le tematiche sociali delicate, scabrose, scomode e controverse. Ha utilizzato un canale come quello del marketing pubblicitario, e grazie a un imprenditore lungimirante come Benetton, riuscendo a far diventare il marchio stesso un simbolo di denuncia sempre più apprezzato e seguito. Il prodotto venduto è solo la conseguenza di ciò insieme allo slogan coniato 'United Colors of Benetton' che diventa, a sua volta, un manifesto di inclusione e fratellanza. Ha usato la sua arte e visione per denunciare provocando positivamente, scuotendo le coscienze e sbattendo in faccia tutti i temi che nessuno vuol vedere perché scomodi: razzismo, omofobia, anoressia, Aids, prevaricazione dei paesi più ricchi, guerra, contraccezione, violenza ed emarginazione. Questo, insieme al suo fiuto nel capire in anticipo ciò che gli accadeva intorno e anche infiniti suoi lavori di ricerca personale di grande spessore, lo ha portato nel tempo e diventare quel genio della comunicazione fotografica che ormai anche i suoi detrattori gli riconoscono. E' per questo che noi di Controluce gli offriamo con molta umiltà ma anche fieri del nostro progetto quel tributo che crediamo gli sia dovuto".

Un evento che ha il patrocinio dell'assessorato alla Cultura del comune di Vallecrosia. "La mostra fotografica dell'associazione 'Controluce' dà il via al calendario degli eventi natalizi del nostro comune" - dice l'assessore Rosa Rosella Muratore intervenuta al vernissage caratterizzato dalla proiezione di diversi video e da un gustoso buffet - "Ringrazio l'amministrazione precedente che ha dato modo di iniziare questo dialogo con Gerry che viene portato tutt'ora. Il supporto dell'Amministrazione non mancherà anche per le iniziative future. La cultura è fondamentale all'interno di una amministrazione comunale perché rientra nei servizi di prevenzione e supporto alla persona. La cultura è fonte vitale per tutti noi perché nel corso della nostra vita è in grado di farci vedere cosa c'è dietro alla realtà. L'occhio dell'artista e del fotografo ci permette di vedere l'essenziale e nell'essenziale ritrovare la nostra umanità. Toscani con la provocazione è riuscito a darci fastidio e a farci capire che sulle cose bisogna riflettere e ringrazio Gerry che ha colto il messaggio del maestro. Ringrazio Gerry e l'associazione Controluce per la mostra fotografica".