A Ospedaletti mostra di pittura di Agnese Margherita Larotella (Foto)

Mostra di pittura dell’artista Agnese Margherita Larotella a Ospedaletti. E' prevista nei giorni 2, 3 e 4 dicembre.

Un evento proposto dall’associazione culturale Ars Longa con la collaborazione del ristorante Byblos di Ospedaletti. Nell’ultima serata di esposizione Ars Longa ha pensato di chiudere la manifestazione con una serata di grande musica. Il suo presidente, il maestro Simone Giacon, allieterà i presenti con le note del suo sax.

Agnese Margherita Larotella nasce a Sanremo e fin da giovanissima inizia a dipingere per passione. In adolescenza apprende la tecnica pittorica dal pittore Mongelli. E’ stata allieva dei pittori maestri d’arte Roberto Anfossi, Carpio Tancredi e Angelo Oggioni e lega un’amicizia artistica con il pittore impressionista Sante Parolini. Ha esposto in Italia e all’estero ottenendo targhe d’oro, premi speciali ed altri importanti riconoscimenti. Il professor Vittorio Sgarbi dice di lei: “"Margherita vede con il cuore e lo imprime sulla tela".

ARS LONGA è un'associazione culturale di recente costituzione, nata dall’idea del suo presidente Simone Giacon e del vice presidente Amelia Cimiotti, che si pone l’obiettivo di divulgare l’arte in ogni sua forma attraverso eventi di ogni genere da svolgere sul territorio per portare cultura e bellezza. "Vi aspettiamo numerosi" - dicono gli organizzatori che ringraziano il Biblos per la collaborazione.